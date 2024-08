"Po Touru sem bil res izredno razočaran in še bolj utrujen," je v olimpijski vasi pred sobotno cestno dirko ne preveč prijetne spomine na zadnje tedne za Sportal obujal slovenski kolesar Matej Mohorič. Ta se je na letošnjo Dirko po Franciji odpravil z velikimi željami, tudi po kakšni novi etapni zmagi, a je bil po smoli in bolezni daleč od željenih predstav. Po koncu francoske pentlje si je tako vzel nekaj časa za počitek in regeneracijo, zdaj pa si želi v Parizu na olimpijski preizkušnji na cestni dirki obrniti nov list.

"Na žalost sem bil proti bolezni na Touru tokrat nemočen, zato res upam, da se vsa ta smola, ki me je spremljala do zdaj, obrne k meni v prid. Več ali manj sem zdaj v tem času samo počival, za trening niti ni bilo pretiranega časa niti potrebe. Poskusil sem čim bolj počivati in uživati v malce bolj mirnem dogajanju doma. Res sem bil zelo razočaran," je še enkrat poudaril Mohorič.

Po Touru si želi obrniti nov list. Foto: Sportal

Popraviti vtis iz Ria pa tudi z letošnjega Toura

Izkušnje iz olimpijskih iger ima, a tudi na te nima preveč lepih spominov. Leta 2016 je v Riu de Janeiru nastopil na cestni dirki ob Primožu Rogliču, Simonu Špilaku in Janu Polancu, že na treningu pred tem padel, nato pa olimpijske preizkušnje ni končal. Za Pariz se nadeja drugačne vožnje predvsem pa drugačnega izplena. "Vesel sem, da sem tukaj, veselim se tega nastopa, upam, da bo boljši kot tisti mojega zadnjega nastopa v Riu de Janeiru, ki je bil kar katastrofalen (smeh, op. p.). Veselim se tudi zato, ker bo to moja prva dirka po Dirki po Franciji, kjer enostavno jaz nisem bil jaz. Bil sem res izmučen in res upam, da sem si zdaj v tem vmesnem času nabral moči, da bom lahko z dobro popotnico s teh iger začel drugi del sezone," je še dodal Mohorič.

Pogačarja skušal prepričati v nasprotno odločitev

Tudi on ni mogel mimo v zadnjih tednih najbolj opevanega dogajanja ob odpovedi Tadeja Pogačarja, ki v Parizu branil bron iz Tokia. "Vse skupaj me je presenetilo, mi je pa to povedal že na Touru. Iskreno, mi ob tem res ni bilo vseeno. Poskusil sem ga tudi prepričati, da bi spremenil svoje mišljenje, a razumem njegovo odločitev in razloge za vsem tem. Na žalost je tako, kot je," je bil jasen 29-letni slovenski kolesar.

Z olimpijskimi igrami že ima izkušnje, nastopil je že na cestni dirki leta 2016, a končal brez rezultata. Foto: www.alesfevzer.com

Ta bo skušal ob Janu Tratniku in debitantoma na igrah Luki Mezgecu in Domnu Novaku kar najbolje zastopati slovenske barve z na 273 kilometrih rekordno dolgi olimpijski dirki. "Ni nekoga, ki bi izstopal. Če bi bil tu Tadej, bi bila zgodba drugačna, vsi bi se vozili ob njem in skrbeli samo zanj, ker bi imel na koncu dobre možnosti, da zmaga. Zdaj pa se bomo morali znajti na drugačen način," je o pripravi slovenske reprezentance dejal Mohorič.

"Glede strategije nismo še kaj veliko govorili (z Matejem smo se pogovarjali v sredo, op. p.) tako s selektorjem kot z ostalimi. Bo pa to za vse neka nova izkušnja, ker je na startu res malo kolesarjev in bo to pomenilo povsem drugačno dirko, kot smo jih sicer vajeni. Tudi bistveno težje bo kontrolirati potek dogajanja, ker so ekipe res majhne, mi imamo sicer maksimalno kvoto štirih kolesarjev, kar bi se lahko pokazalo za veliko tekmovalno prednost, ker lahko dirkamo bolj aktivno in že od starta skrbimo, da je v vsakem pobegu nekdo od nas. Dobro je tudi, da smo vsi dobri kolesarji, si med sabo zaupamo in se poznamo ter da imamo v pravih okoliščinah vsi priložnost za dober rezultat," je še sklenil Mohorič.

