Simone Biles zadela zlato olimpijsko sedmico

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je olimpijskemu zlatu v mnogoboju danes dodala še zlato odličje v preskoku in zbirko zlatih medalj z olimpijskih iger povečala na sedem. Pred drugouvrščeno Brazilko Rebeco Andrade, ki je samo za njo zaostala tudi v mnogoboju, je bila v Bercy Areni boljša za 0,334 točke.

Za prvi preskok je Simone Biles dobila 15,700 točke - 6,400 za težavnost in 9,400 za izvedbo. Temu so sodniki dodali 0,100 točke odbitka. Drug preskok Američanke je bil nekoliko slabši, zanj je prejela 14,900 točke, kar je bilo na koncu vseeno dovolj za zmago.

Sedemindvajsetletnica ima tako v vitrini zdaj že sedem zlatih olimpijskih odličij, eno srebrno in dve bronasti. V Parizu je poleg zlata v mnogoboju in preskoku osvojila tudi zlato z reprezentanco ZDA.

Tako kot v mnogoboju je tudi v preskoku drugo mesto zasedla Brazilka Andrade z rezultatom 14,966. Tretja je bila Američanka Jade Carey (14,466), ki je nastopila kot zadnja in za las ugnala Severnokorejko An Chang Ok (14,216).

Na zmagovalnem odru sta se znašli dve Američanki in pa Brazilka. Foto: Reuters

Biles je kljub težavam na dvovišinski bradlji v četrtkovem finalu mnogoboja upravičila pričakovanja in se osem let po igrah Rio de Janeiru vrnila na olimpijski prestol. Ob tem je pri 27 letih postala najstarejša ženska, ki je zmagala v finalu mnogoboja na olimpijskih igrah od leta 1952 ter tudi prva telovadka z olimpijskim zlatom v mnogoboju v razmaku osmih let.

Njenih sedem zlatih medalj obenem pomeni, da se približuje olimpijskemu rekordu najuspešnejše olimpijke vseh časov, sovjetske telovadke Larise Latinine, ki jih je med letoma 1956 in 1964 zbrala devet.