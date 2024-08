Zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo v soboto še uradno sklenil izjemno bogato športno pot. V čast in poklon nekdanjemu kapetanu je Košarkarska zveza Slovenije upokojila reprezentančni dres s številko 3, so sporočili iz KZS.

Goran Dragić je na uradnih tekmah slovenske članske reprezentance nosil dres s petimi različnimi številkami. Debi na svetovnem prvenstvu na Japonskem leta 2006 je odigral s številko 13 na hrbtu. Leto dni kasneje je na evropskem prvenstvu v Španiji z zlomljenim nosom ter z zaščitno masko s slovensko zastavo nosil številko 7, na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Atenah 2008 pa mu je pripadla številka 9. Za evropsko prvenstvo leta 2009 na Poljskem je prvič izbral številko 11, ki jo je kasneje nosil še na štirih velikih tekmovanjih, in sicer na svetovnem prvenstvu v Turčiji 2010, evropskem prvenstvu v Litvi 2011, domačem EuroBasketu v Celju in Ljubljani leta 2013, ter na svetovnem prvenstvu v Španiji 2014.

Dragić je s številko 3 zaigral na evropskem prvenstvu 2017 in s soigralci spisal enega največjih uspehov slovenskega športa. Foto: Vid Ponikvar

Ko je mednarodna košarkarska organizacija FIBA spremenila pravilo glede številk na dresih in so igralci bolj ali manj lahko izbirali poljubne številke, si je Goran Dragić za evropsko prvenstvo 2017 izbral številko 3. In s številko tri je skupaj s soigralci z osvojitvijo evropskega naslova prvakov spisal zlato košarkarsko pravljico, ki še danes velja za enega največjih uspehov slovenskega športa.

V čast in poklon Goranu Dragiću je Košarkarska zveza Slovenije ob zaključku Goranove kariere upokojila reprezentančni dres z njegovo legendarno številko 3. V dresu slovenske reprezentance tako med navijači priljubljene trojke ne bo nosil nihče več.

''Z besedami in dejanji je težko izreči hvaležnost in spoštovanje do tako velikega športnika, kot je Goran Dragić. Njegova izjemna kariera, odnos do dresa s slovenskim grbom ter dejanja na igrišču govorijo sama zase. Goran Dragić si zasluži globok poklon in ogromen hvala za vse, kar je storil za slovensko košarko. Upokojitev dresa z njegovo številko tri je gesta, s katero mu na Košarkarski zvezi Slovenije izrekamo globoko spoštovanje. Gogi, hvala za vse in srečno ter uspešno na novih življenjskih poteh," je ob tem v izjavi za KZS dejal predsednik zveze Matej Erjavec.

Dragić bo ta konec tedna v družbi košarkarske smetane z ekshibicijsko tekmo končal bogato kariero.