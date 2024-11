38-letni upokojeni košarkar Goran Dragić od začetka letošnjega leta ne skriva, da je zaljubljen. Njegova nekaj let starejša izbranka Greice Murphy, ki že vrsto let živi in dela v ZDA in ima brazilske korenine, je v nedeljo praznovala rojstni dan. Ob osebnem prazniku se je javil tudi Dragić in brazilski lepotici na Instagramu namenil nekaj besed.

"Vse najboljše, ljubezen moja! Danes proslavljamo tebe in vso radost, ki jo prinašaš v moje življenje. Vsak dan mi razsvetliš s svojim čudovitim nasmehom in prijaznim srcem. Tako sem hvaležen, da te imam ob sebi, in komaj čakam, da v letošnjem letu skupaj ustvariva še več čudovitih spominov. Naj se ti uresničijo vse sanje in naj bo tvoj dan poln ljubezni in smeha. Uživaj svoj posebni dan do konca," je v Instagram zgodbi zapisal Dragić in zapisu dodal emotikon srca, vse skupaj pa pospremil z njuno skupno fotografijo.

Foto: Instagram/the_1_dragon

Še vedno je aktivno vpet v košarkarsko dogajanje

Dragićevo objavo je Greice Murphy delila tudi na svojem profilu. Dragić je še vedno aktivno vpet v košarkarsko in NBA dogajanje, saj se je pretekli konec tedna mudil v Mexico Cityju, kjer se je na NBA tekmi med njegovim nekdanjim klubom Miami Heat in Washington Wizards na komentatorskem mestu pridružil tudi analitikoma Jonu Crottyju in Ericu Reidu.

"Hvala, John Crotty in Eric Reid, da sem lahko tukaj z vama! Bila je čudovita izkušnja," je ob skupni fotografiji na Instagramu zapisal nekdanji košarkarski as vročice. Zmage se je na tekmi v Mehiki s 118:98 razveselil Dragićev Miami. To je bila od leta 1992 dalje že 33. tekma lige NBA v Mehiki, je poročala Ekipa.

Dragić se je po tekmi družil tudi z mehiškimi oboževalci, se z njimi fotografiral in podpisoval drese.

