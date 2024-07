Goran Dragić, ki ima v teh dneh polne roke dela s svojim košarkarskim kampom, ki ga že nekaj let organizira v Laškem, si je vzel tudi čas za oddih in svojo izbranko odpeljal na ogled lepot slovenskega Primorja.

Izbranka Gorana Dragića Greice Murphy je delila fotografijo skupnega oddiha z upokojenim slovenskim košarkarjem, s katerim sta si privoščila krajši oddih in si ogledala slovensko obalo. Brazilska podjetnica, ki že več let živi in dela v Ameriki, je v deljeni objavi z Dragićem na Instagramu objavila romantično fotografijo s slovenske obale, kjer sta si privoščila plovbo z barko.

Z izbranko sta obiskala obmejno naselje Spodnje Škofije in si očitno z morja ogledala tudi lepote slovenske obale.

Greice Murphy je ob objavi dodala emotikon srca in zastavo Slovenije. Foto: Instagram/the_1_dragon

Na Dragićevem košarkarskem kampu v Laškem, ki ga naš priljubljeni košarkar organizira od konca junija do 6. julija, pa se mu je včeraj pridružila tudi slovenska deskarka Gloria Kotnik in obisk ovekovečila na svojih družbenih omrežjih.

Košarkarskega kampa Gorana Dragića se sicer lahko udeležijo fantje in dekleta, stari od devet do 15 let (rojeni med letoma 2009 in 2015).

Dragić pa je nedavno v podkastu za N1 razkril, da imata z novo partnerko podoben stil življenja in da sta se ujela tudi na duhovni ravni. Tudi Greice Murphy je namreč ločena in ima dva otroka. "Za zdaj nam gre res super, ne razmišljamo pa o nobeni poroki," je odgovoril na vprašanje, ali je morda na vidiku tudi poroka.

Z nekdanjo ženo se dobro razume

Slovenski košarkar, ki bo prihodnji mesec gostil svoj spektakel v Stožicah, pa je prvič spregovoril o razpadu zakona z nekdanjo ženo Majo pred tremi leti. "Ločitev ni bila lahka, niti za otroka niti za naju z Majo," je dejal, a hkrati poudaril, da je v vsaki slabi stvari tudi nekaj dobrega. "Na vseh straneh smo zdaj srečni in se dobro razumemo," je sklenil Dragić, ki pravi, da jima z nekdanjo ženo in materjo njegovih otrok "pač ni bilo namenjeno".

