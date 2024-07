Vroč in sončen konec tedna ponuja vrsto dogodkov, na katerih se boste sprostili po napornem tednu. Razkrivamo nekaj idej, kam se lahko odpravite, če si želite dobre zabave, družbe in kulinarike.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Plesni šov Mihe Krušiča ter skoki v Dravo in Krko

Prihajajoči konec tedna bo predvsem športno obarvan. Dogajalo se bo na obrobju slovenskih rek, kjer pripravljajo številne atraktivne dogodke. Ljubljanica bo tako že četrtič gostila enega najbolj atraktivnih mednarodnih odbojkarskih turnirjev na svetu. Ob dvobojih odličnih mednarodnih igralcev bodo obiskovalci lahko uživali tudi v umetniških plesnih predstavah slovenskega plesalca Mihe Krušiča. Napete obračune odbojkarjev na novem prizorišču pri Novem trgu si boste lahko ogledali tako v petek kot soboto, dogajanje pa bodo spremljale številne brezplačne dejavnosti na temo vode in odbojke.

Medtem ko bodo v Ljubljani odbijali žogo, bodo v Mariboru skakali z Dravskega mostu. V soboto je namreč na sporedu že 24. tradicionalna tekma v akrobatskih skokih, na kateri se bodo pomerili tekmovalci iz šestih držav – poleg Slovenije še iz Nemčije, Srbije, Danske, Avstrije in Kosova. Spremljevalni program bodo popestrili mladi športniki iz veslaškega kluba DEM Maribor, ki bodo uprizorili nekaj atraktivnih tekem.

Pestro bo tudi v Novem mestu, kjer se končuje Krka Outdoor Festival. Ta vsak prvi teden v juliju prinaša raznolika športna in zabavna doživetja, vključno s spektakularnimi skoki v reko Krko. V petek bodo na Glavnem trgu v Novem mestu sprejeli slovensko baklo, v soboto sledi koncert Maje Keuc, v nedeljo pa tradicionalno tekmovanje v skokih s Kandijskega mostu. Festival ponuja veliko priložnosti za povezovanje z naravo, športom in zabavo.

Vrhunec Krka Outdoor Festivala predstavlja tekmovanje v skokih v vodo s Kandijskega mostu, ki se bo letos odvijalo že deseto leto zapored. Foto: Krka Outdoor Festival/Miki Pavlin

Skupini Orlek in Mi2 bosta združili moči

Poleg številnih športnih dogodkov in dejavnosti bo ta konec tedna poskrbljeno tudi za ljubitelje glasbe. V Portorožu bodo v nedeljo izvedli že 43. festival Melodije morja in sonca, kjer se bodo za nagrade potegovali naslednji glasbeniki in skupine: 2B, Aljaž Ramot, Anabel, Balladero, Bepop, Folk idoli, Manu, Martina, Monika Avsenik, Prizma, Regina, Toxine in Marko Vuksanović, Trio Vivere ter Žan Videc. Prireditev, ki jo marsikdo označuje za najlepši poletni glasbeni dogodek, bosta povezovala Mario Galunić in Lorella Flego.

V okviru Festivala Bogenšperk na tamkajšnji grajski jasi pripravljajo koncert skupine Orlek in zasedbe Mi2. Ta bo na sporedu v petek. Zasavska skupina Orlek letos obeležuje 35-letnico delovanja, pred kratkim so v intervjuju za Siol.net spregovorili tudi o svojem najnovejšem albumu, ki nosi precej nenavaden naslov: 3.5 polnomastno.

Na gradu Gewerkenegg v Idriji pa se obeta nepozaben večer, ki ga v sklopu svoje turneje po slovenskih gradovih pripravlja legendarni slovenski glasbenik Adi Smolar. Ta bo na svoj kritičen, razmišljujoč, vendar zelo hudomušen način predstavil svoje skoraj ponarodele pesmi.

S članoma skupine Orlek Juretom Torijem (desno) in Vladom Poredošom (levo) smo se pogovarjali o njihovem najnovejšem albumu 3.5 polnomastno. Foto: Gaja Hanuna

Gasilska veselica z Vunjakom, Gadi ali Modrijani

Na sporedu je tudi vrsta gasilskih veselic, ki so med mladimi še posebej priljubljene. Ta konec tedna se bo dogajalo predvsem v okolici Ljubljane. V petek priporočamo obisk veselice v Kozarjah (Ljubljana), kjer bo zbrane zabaval Dejan Vunjak s skupino Brendijeve barabe. Dogajalo se bo tudi v Piranu, kjer bo na Punti nastopil Dejan Dogaja, ter v Slovenskih Konjicah (Loče), kjer bodo združili moči skupina Firbci in mlada harmonikarka Tjaša Božič.

Pestro glasbeno dogajanje bo tudi v soboto. Odpravite se lahko v Bizovik, kjer bodo nastopili Modrijani, Ivančno Gorico (Krka), kjer bo obiskovalce zabavala skupina Gadi, v Domžalah (Študa) Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, v Velikih Laščah (Dvorska vas) skupina Vzrock, na Dolu pri Hrastniku (Turje) pa Veseli Svatje.

V soboto bodo na gasilski veselici v Turjah na Dolu pri Hrastniku nastopili Veseli Svatje. Foto: Mediaspeed

V prestolnici se bo znova odvijala tudi Odprta kuhna, ki se tudi ta petek s Pogačarjevega trga seli na Stritarjevo ulico in Mestni trg.

