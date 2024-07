Katere alkoholne pijače imajo najmanj kalorij?

Poletje s seboj vsako leto prinese piknike in druženja s prijatelji, ki velikokrat vključujejo dobro hrano in pijačo. Ob glasbi se zabavamo in ustvarjamo nepozabne spomine. Ob tem pa ne pozabite na svoje zdravje in ne pretiravajte z alkoholnimi pijačami, saj poleg tega, da imajo velik vpliv na naše zdravje, vsebujejo tudi precej kalorij, ki lahko hitro prekinejo vašo dieto. V nadaljevanju razkrivamo, katere pijače imajo najmanj kalorij.