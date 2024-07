Veliki slamniki

Veliki slamniki so popoln spremljevalec za poletne dni. Ne le ščitijo pred soncem, ampak tudi dodajo eleganco vsakemu poletnemu stajlingu. Te klobuke pogosto krasijo široki krajci, ki ustvarjajo dramatičen videz in nudijo obilo sence. So idealni za plažo ali sproščen piknik v naravi.

Meryl Streep je pokazala, kako nositi velike slamnike. Foto: Profimedia

Klobuki z visokim rožnim okraskom

Ti klobuki so pravi umetniški kosi. Visoki rožni okraski dodajo razkošje in so odlični za posebne priložnosti, kot so poroke ali gala prireditve. Klobuki z rožnimi detajli prinašajo romantiko in eleganco ter so odličen način za izražanje osebnega sloga.

Klobuki z rožnim okraskom so odlični za poroke. Foto: Profimedia

Šilt kape

Športne kape, kot so kape z vizirjem, so popolne za priložnostne, ulične sloge. Z logotipi priljubljenih blagovnih znamk ali športnih ekip ti klobuki poudarjajo aktiven življenjski slog. So vsestranski in udobni, kar jih naredi popolne za dnevne aktivnosti in športne dogodke.

Športne kape se bodo letos nosile tudi ob nešportnih aktivnostih. Foto: Profimedia

Retro stil

Retro klobuki se vračajo na modno sceno, prinašajoč šarm preteklosti. Od fedora klobukov do klobukov v stilu 20-ih let, ti klobuki ponujajo vintage videz z modernim pridihom. Retro klobuki so odlični za tiste, ki želijo v svojo garderobo vnesti kanček nostalgije.

Retro stil klobukov je mogoče zaslediti na številnih zvezdnicah in modnih pistah. Foto: Profimedia

Baretke

Elegantne in prefinjene baretke so ponovno priljubljene. So popolne za prehodne mesece, ko je vreme nepredvidljivo. Baretke dodajo vsakemu videzu pridih pariškega šika in so primerne tako za casual kot za bolj formalne priložnosti.

Baretke so poleg pariških ulic preplavile tudi druga mesta. Foto: Profimedia

