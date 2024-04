Goran Dragić in njegova izbranka Greice Murphy sta podpornika fundacije Orphaned Starfish. Omenjeno fundacijo je pred dvajsetimi leti ustanovil nekdanji bankir Andy Stein, neprofitna fundacija pa razvija poklicne centre za sirote, žrtve zlorab in druge ogrožene predstavnike mlajših generacij.

Organizacija je, tako kot Dragićeva izbranka, fotografije iz gala prireditve delila tudi na svojih družbenih omrežjih:

Organizacija v Miamiju gostila gala prireditev

Pred nekaj tedni sta se Dragić in Murphyjeva v okviru organizacije mudila v Panami, kjer sta obiskala in se srečala s sirotami, družila sta se s prebivalci in obisk v Panami izkoristila tudi za ogled turističnih atrakcij. Organizacija pa je minuli vikend v Miamiju organizirala dobrodelno gala prireditev. Nekdanji slovenski reprezentant in njegova spremljevalka sta bila na dogodku sprejeta kot podpornika dobrodelne organizacije.

Goran Dragić si je nadel elegantno črno obleko in jo dopolnil z metuljčkom, Murpyjeva pa je nosila oranžno obleko z odtenki zelene barve, svoj izgled pa je dopolnila z zlatimi uhani, torbico in zapestnico.

Kot je znano, je Murphyjeva ustanoviteljica in izvršna direktorica zdravstvenega podjetja, ter investitorka, filantropistka in mati dveh sinov Lucasa in Nicholasa, ki ju ima iz prejšnjega zakona. Pri 23 letih se je iz rodne Brazilije preselila v Ameriko, za njen uspeh pa je zaslužna njena mama, ki jo je prijavila na lepotno tekmovanje. Od tokrat pa se je njena poslovna kariera razvijala naprej.

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance leta 2017, ki je svoji izbranki že razkazal tudi lepote Slovenije, bo sicer 24. avgusta v Stožicah gostil svoj poslovilni spektakel, na njem pa bo gostil številna znana imena iz košarkarskega sveta.

