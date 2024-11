Poseben dan za Dončića in njegovo družino

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta sta skupaj praktično od otroških let, v zadnjih letih pa sta si ustvarila tudi dom v Dallasu. Lani poleti sta se na Bledu tudi zaročila, 30. novembra pa sta postala starša. Novico sta nato lani potrdila 1. decembrom s prikupno fotografijo družinice in pripisom Gabriela. Ta je zdaj dopolnila leto dni, Goltes pa je ob tem objavila dve fotografiji s praznovanja malčice in zraven zapisala "danes je poseben dan". Že pred tem je na Instagramu objavila tudi fotografijo hčerkice v prav posebni "družbi."

Dončić ima sicer v zadnjem času nekaj težav s poškodbo zapestja, a je kljub temu z ekipo odpotoval v Utah, kjer bo ekipa Mavericksov v noči na nedeljo po slovenskem času gostovala pri Jazz.

