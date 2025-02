Naslednje igrišče Gorana Dragića ob meji med Slovenijo in Italijo

Fundacija Gorana Dragića in Mestna občina Nova Gorica sta podpisala sporazum o gradnji košarkarskega igrišča Gorana Dragića. Zunanje košarkarsko igrišče bo postavljeno na zelenem brezmejnem pasu ob meji med Slovenijo in Italijo. Projekt, ki bo tudi simbolno povezal obe državi, sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture (EPK).

Košarkarsko igrišče, ki ga bodo začeli graditi v kratkem, odprli pa predvidoma junija, bo povezalo tudi dve košarkarski legendi, slovenskega zlatega kapetana Gorana Dragića - Gogija in enega najboljših italijanskih košarkarjev Luigija "Gigija" Datomeja. Zato ga že imenujejo igrišče Gogi & Gigi. Avtorica idejne zasnove čezmejnega zelenega pasu in projektantka košarkarskega igrišča Saša Dobričič je dejala, da zasnova sloni na poglobitvi igrišča za približno dva metra pod obstoječim nivojem zelenega pasu. Orientacije košev pa je zasnovana tako, da Gogijev koš podaja v Italijo, Gigijev pa v Slovenijo.

Foto: Rosana Rijavec/STA "Igrišče, oblikovano kot amfiteatralno prizorišče, prav tako zagotavlja dodatni komplementarni javni prostor za različne javne dogodke na odprtem, ki so predvideni v okviru EPK. Igrišče bo z rastjo vegetacije spreminjalo podobo v dialogu z naravo in letnimi časi," je načrt igrišča predstavila Dobričič.

Igrišče je dostopno tudi za gibalno ovirane osebe. Ker pa so mladim želeli dodati tudi nekaj tehnologije, ki jim je blizu, so igrišča Gorana Dragića opremili s QR-kodami, ki vodijo na platformo, kjer obiskovalci lahko najdejo interaktivne vaje za treninge. "Mladi bodo tako dobili vaje za treninge in se hkrati gibali in družili med seboj," je projekt predstavil direktor Fundacije Goran Dragić Žiga Koščak.

Goran Dragić se je na novinarsko konferenco oglasil iz ZDA preko video povezave in povedal, da je vesel, da projekt prenove igrišč lepo napreduje in da bodo letos prenovili kar dve igrišči. "Z idejo povezovanja dveh mest in dveh držav bo naš projekt letos dobil novo dimenzijo, še posebej pa sem vesel, ker se nam je priključil tudi nekdanji italijanski košarkar Luigi Datome. Ponosen sem, da bomo skupaj naredili nekaj dobrega za Novo Gorico, Slovenijo, Italijo in Evropsko prestolnico kulture," je dejal.

Direktorica GO! 2025 Mija Lorbek pa je poudarila, da s tem projektom ustvarjajo trajno zapuščino Evropske prestolnice kulture. Ne gre le za investicijo v prostor, temveč za investicijo v ljudi, druženje v obmejnem pasu in prihodnost, kjer meja ne obstaja.