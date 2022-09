Dončić si je rahlo zvil gleženj. Verjamejo, da bo do tekme vse dobro.

Luka Dončić si je na nedeljskem treningu rahlo poškodoval gleženj. V reprezentanci verjamejo, da bo do tekme pripravljen in bo nemoteno igral.

Luka Dončić si je na nedeljskem treningu rahlo poškodoval gleženj. V reprezentanci verjamejo, da bo do tekme pripravljen in bo nemoteno igral. Foto: Vid Ponikvar

Na nedeljskem treningu se je zgodil neljubi dogodek, ko si je Luka Dončić v igri ena na ena z Edom Murićem nekoliko poškodoval desni gleženj. Poškodba ni težje narave, a je po besedah glavnega trenerja Aleksandra Sekulića pri ponedeljkovi vadbi v Mercedes Benz Areni čutil rahlo bolečino.

"Vsak je malce načet in čuti posledice. Tako je v vsaki drugi ekipi. Morda si je Luka rahlo zvil gleženj, kar je dodatna težava, vendar verjamem, da se bodo vsi do tekme sestavili," je Sekulić sprva dejal zbranim slovenskim novinarjem v Berlinu o zdravstvenem stanju v ekipi in na podvprašanje, kaj to pomeni za Dončića, dodal: "Treniral je, vendar je čutil bolečino."

V slovenski reprezentanci porabijo kar dosti ledu za hlajenje poškodovanih in načetih delov. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo v sredo ob 20.30 v četrtfinalu pomerila proti Poljski, a brez Zorana Dragića, ta si je v dvoboju osmine finala proti Belgiji poškodoval stegensko mišico in predčasno že končal turnir. "Težko je meriti, koliko se bo njegova odsotnost poznala. Zagotovo se bo. Imamo igralce, ki lahko nadomestijo izostanek. Vsak bo moral dati še kakšen odstotek več energije in pomagati ekipi, da nadomestimo Zorana," poudarja Sekulić.

"Luka ima težave z gležnjem?"

Spodbudna novica je, da je gleženj Mika Tobeyja vse boljši. Naturalizirani Američan si ga je poškodoval v skupinskem delu na tekmi proti Nemčiji zaradi nepazljivosti sodnika ob metu žoge. Novi član Barcelone poudarja, da se vse bolje počuti in da je bil tudi sam presenečen, da je proti Belgiji igral toliko časa in brez vidnejših nevšečnosti.

Gleženj Mika Tobeyja je iz dneva v dan boljši. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Gleženj je boljši, izboljšal se je. Prosti dnevi mi prijajo. Prijetno sem bil presenečen, da sem lahko proti Belgiji toliko igral. Fizioterapevta opravljata odlično delo. Zame je bil najtežji del, ko sem pred tekmo le počival in nisem mogel trenirati, kot bi sicer," je v ponedeljek povedal Tobey, ki je na vprašanje, kakšen nasvet ima za Dončića glede gležnja, sprva začudeno vprašal: "Ali ima težave z gležnjem? Nisem vedel tega. Nimam nasveta, le led."