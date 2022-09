Srbi jezni in ogorčeni: To je sramota desetletja. Lahko vas je sram!

Srbska košarkarska reprezentanca je pred začetkom izločilnega dela EuroBasketa v mnogih očeh veljala za prvega favorita za osvojitev naslova . Zato je bilo razočaranje srbskih medijev po izpadu Nikole Jokića in druščine proti Italiji (86:94) v osmini finala še toliko večje. Na naslovnicah ni bilo težko uzreti besed, kot so sramota, katastrofa, fiasko, nočna mora ali žalost, največje kritike pa so usmerili na selektorja Stanislava Pešića.

Paradni ekipni športi, v katerih Srbija tradicionalno spada med najboljše na svetu, so v zadnjih tednih spravljali navijače v slabo voljo. Srbski odbojkarji so na svetovnem prvenstvu v odbojki izpadli že v osmini finala, podobno skromno se je godilo vaterpolistom, ki so na evropskem prvenstvu v Splitu osvojili zgolj deveto mesto in se sploh niso uvrstili v četrtfinale.

Fotogalerija s tekme med Srbijo in Italijo, foto Vid Ponikvar:

Ko so ljubitelji športa v Srbiji verjeli, da bo povsem drugače v košarki, kjer so bili Orli po oceni Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) največji favoriti za naslov, pa je ostal četrtfinale zaklet tudi za njih. Izpadli so v osmini finala, že v uvodnem dejanju izločilnega dela, kjer jih je šokirala Italija in poskrbela za največje presenečenje dozdajšnjega dela EP.

Žalostni dnevi za srbsko košarko

''To je košarkarska sramota desetletja! Lahko vas je sram. Italija nas je razbila: debakel Srbije na EP, izpadli smo že v osmini finala,'' so po izpadu Srbije besno zapisali pri Kurirju ter izpostavili največjega krivca. To je po njihovem mnenju selektor Svetislav Pešić: ''Vse, kar se je zgodilo, je bila njegova demagogija,'' mu najbolj očitajo, da je v odločilnih trenutkih obračuna z Italijo pozabil na najboljšega igralca Nikolo Jokića.

Slabe volje in kritike ni skrival niti Informer: ''Srbi ogorčeni po izpadu. To je največja tragedija po letu 2005. Joker in Mičić ne moreta sama. To ni dobro, bratje, ni dobro,'' so poudarili, kako je to največji neuspeh srbske reprezentance, aktualnih evropskih podprvakov, po letu 2005, ko so na EuroBasketu na domačih tleh nepričakovano pokleknili že v osmini finala. ''Nadejali smo se zlata, nato pa kovčke spakirali že po začetku izločilnega dela. Italijani so nas kruto vrnili v realnost,'' so dodali. ''Žalostni dnevi za srbsko košarko. Reprezentanca je doživel nov debakel,'' je poudaril B92.

Sami sebi dovolili, da se ponovi grozljivka

''Kako so se lahko sanje prelevile v nočno moro? Kaj je privedlo do potopa v Berlinu?,'' o tem se sprašuje srbski Sportal (Blic Sport) in pojasnjuje: ''Copy-paste. Deja Vu. Ali enostavno rečeno – to smo že videli. A sami sebi smo dovolili, da se ponovi ta grozljivka,'' so spomnili na lanskoletno razočaranje srbske reprezentance, ko je Italija premagala Srbijo v Beogradu s 102:95 in orlom zaprla pot na olimpijski turnir na Japonskem. Takrat Srbi niso mogli računati na Nikolo Jokića, enega največjih zvezdnikov lige NBA, zato so letos verjeli, da bi lahko s pomočjo Jokerja prišli na evropski vrh. Pa tudi s pomočjo dvakratnega dobitnika MVP priznanja za zaključni turnir evrolige Vasilija Micića. Tudi to ni zadoščalo, Srbi so neslavno izpadli že v osmini finala.

Mozzart je zapisal: ''Nočna mora sredi Berlina: Jokić je igral sam, italijanski strelski vod izločil Srbijo iz Eurobasketa,'' so opozorili na statistični podatek, kako so slovenski zahodni sosedi proti Srbom zadeli kar 16 trojk. ''To je nova zaušnica srbski košarki, neslavno slovo za Srbijo. Katastrofa,'' je naslovila članek Nova, srbska Republika pa je izpostavila: ''Zgodovina se je ponovila. Sramota Orlov,'' so dali vedeti, kako se je na Eurobasketu zgodil čudež, v katerem jo je Italija še drugo leto zapored zagodla Srbiji.

Največji krivec je selektor

Mondo Sport piše o usodi Nikole Jokića, kaj se bo dogajalo z njim v prihodnje. Poročajo o tem, kako so nekateri ameriški novinarji prepričani, da bo Joker ''pobesnel'' in v naslednjih mesecih dvignil raven svojih preds

tav, kar bi bila lahko zelo dobra novica za Denver Nuggets. Napravili so anketo, v kateri so spraševali bralce in bralke, kdo je kriv za neuspeh srbske reprezentance. Za zdaj je največ (dobrih 27 odstotkov) glasovalo, da so bile za tako zgodnji izpad najbolj krive taktične odločitve selektorja Stanislava Pešića.

''Vse je mračno, temno in žalostno,'' skrbi Srbe prihodnost njihove košarke, saj bi lahko Srbija ostala tudi brez nastopa na SP 2023. V kvalifikacijah namreč ni v najboljšem položaju.

Zdaj je prvi favorit za naslov Slovenija

Srbija je bila po oceni Fibe pred začetkom EuroBasketa prvi favorit za osvojitev naslova. Izmed reprezentanc, ki so se uvrstile v četrtfinale, je na tisti lestvici najvišje mesto zasedala Slovenija. Izbranci Aleksandra Sekulića so tudi edini, ki so v osmini finala odpravili tekmeca (Belgijo) z dvomestno točkovno razliko.

Nikola Jokić je nepričakovano ostal brez četrtfinala EP, Luka Dončić pa se bo v sredo za preboj med najboljše štiri potegoval proti Poljski. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V sredo čaka Luko Dončića, Gorana Dragića in druščino večerni četrtfinalni spopad s Poljsko, ki na ''jakostni'' lestvici Fibe izmed četrtfinalistov zaseda najslabše mesto. Tako so branilci naslova, ki žal ne bodo mogli računati na pomoč poškodovanega Zorana Dragića, absolutni favoriti.