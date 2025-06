Strah odveč, Messi igra. Oblak mora zmagati.

Na klubskem prvenstvu v ZDA na tribunah doslej ni bilo veliko ljudi, izjema je bila uvodna tekma v Miamiju, kjer je domači Inter igral z Al Ahlyjem. Lionel Messi in soigralci so privabili več kot 60.000 navijačev. Argentinec je pokazal nekaj svojega mojstrstva, ni pa dosegel gola. Tekma se je končala z 0:0. Drugo tekmo Inter Miami igra v Atlanti, nasprotnik pa je zahtevnejši Porto, ki je v prvem krogu prav tako igral 0:0 (s Palmeirasom).

Po sredinem treningu je bilo med navijači Interja in ljubitelji Messija nekaj zaskrbljenosti, saj so ga videli, da se je prijel za nogo. A je trener ekipe s Floride Javier Mascherano zatrdil, da je z zvezdnikom vse v redu in bo pripravljen za popoldansko tekmo. "Včasih se ljudje pač primemo za nogo. Nima nobenih težav. Je fit in bo igral. Oddelal je celoten trening." Na drugi strani bo na zelenici nekdanji Messijev soigralec iz Barcelone Jordi Alba, ki je zaradi lažje poškodbe izpustil uvodno tekmo.

Ponoči bosta odigrani še tekmi drugega kroga v skupini B. Ob 0.00 Seattle Sounders igrajo z Atletom Madridom in bodo skušali zabiti Janu Oblaku. Ob 3.00 pa je na sporedu še tekma PSG - Botafogo, torej med ekipama, ki sta v prvem krogu zmagali.

Klubsko SP, drugi krog:

Četrtek, 19. junij:

Lestvica: