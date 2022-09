Spodbudne novice pri Dončiću in Tobeyju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravniška služba slovenske košarkarske reprezentance na čelu z dr. Markom Macuro in fizioterapevtoma je imela v zadnjih dneh obilico dela. Najprej poškodba gležnja Mika Tobeyja, nato je prišlo do neljubega trenutka pri Zoranu Dragiću, ki si je strgal del štiriglave stegenske mišice, zaradi katere je že končal s prvenstvom. Dobrodošla novica je, da je pri osrednjemu zvezdniku Luki Dončiću, kar se zapestja tiče, za zdaj videti ok, izpostavlja reprezentančni zdravnik.

V osmini finala evropskega prvenstva je Slovenija preskočila Belgijo, a izgubila Zorana Dragića, ki si je poškodoval stegensko mišico. V enem od protinapadov je obležal na tleh, reprezentančni zdravnik dr. Marko Macura pa je razložil, kaj se je dejansko zgodilo: "Pri nenadni obremenitvi leve noge si je strgal en del štiriglave stegenske mišice. Zgodilo se je pri odrivu. To so pokazale preiskave, kar pomeni, da ne more nadaljevati prvenstva."

Dr. Marko Macura o Zoranu Dragiću ...

Novica o koncu nastopov na EuroBasketu je še toliko težja za slovensko reprezentanco, saj je selektor Aleksander Sekulić izgubil krilnega košarkarja in na tem igralnem mestu nima toliko rotacij kot na mestu organizatorja igre, zato bi v tem primeru pomoč Gregorja Hrovata, ki je kot zadnji izpadel pred odhodom na EuroBasket, prišla verjetno prav.

"Gleženj pri Tobeyju je boljši"

Pri Zokiju bo zdaj potreben počitek. Nogo lahko že obremenjuje, vendar bo s pravimi treningi lahko začel šele čez šest do osem tednov. Toliko časa namreč potrebuje, da se mišica zaceli. A to ne pomeni, da bo strogo miroval: "V tem trenutku so potrebni fizioterapevtski ukrepi za spodbujanje krvavitve, pospeševanje celjenja, zmanjšanja otekline … Mirovanja ne sme biti. Že prej lahko dela tudi kakšne druge vaje, a ne za poškodovano mišico. Za preostale razumljivo, da ohranja stabilnost. Ko se bo vse zacelilo, bo lahko začel obremenjevati tudi poškodovano mišico."

... o Miku Tobeyju

Naslednji v vrsti, ki je v zadnjem obdobju pod podrobnejšim zdravniškim drobnogledom, je Mike Tobey. Proti Nemčiji si je poškodoval gleženj, ker sodnik pri prvem metu za žogo na sredini igrišča ni umaknil svoje noge. Nanjo je nesrečno padel naturalizirani Američan in zgodila se je nesreča. Manjkal je le proti Franciji, nato stisnil zobe za dvoboj osmine finala proti Belgiji. "Gleženj je boljši. Veselimo se. Nismo si mislili, da bo lahko tako veliko igral že na prejšnji tekmi. Kar stisnil je," je izpostavil dr. Macura, oče Jurija Macure, ki je bil kandidat za nastop na EuroBasketu.

Pri Dončiću ni potrebe po slikanju zapestja

Luka Mirnik in Borut Černilogar sta tista posameznika reprezentance, ki imata ves čas ogromno dela, saj skrbita za fizioterapije, masaže, da se košarkarji čim hitreje regenerirajo ali odpravijo mikro poškodbe. Teh je po vsaki tekmi veliko, izpostavlja reprezentančni zdravnik: "Sploh jih ne štejemo. So. Vsak jih ima, vsaj tri, štiri. S fizioterapijo jih je treba oskrbovati. Na srečo ni nobene takšne, razen Zoranove, zaradi katere bi zaključil s prvenstvom."

Zapestje Luki Dončiću ne povzroča težav, kar se vidi po njegovih strelskih dosežkih na zadnjih treh tekmah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenske navijače jasno tudi zanima, kakšno je stanje z zapestjem Luke Dončića, s katerim je imel v skupinskem delu nekaj nevšečnosti. Dr. Macura je pred dnevi izpostavil, da v Kölnu ni bilo časa za morebitno slikanje, saj je bil urnik tekem zelo zgoščen. Pred odhodom v Berlin je dal vedeti, da bo morda v glavnem nemškem mestu več časa za tovrstne preglede, a se za slikanje z razlogom niso odločili. "Zaenkrat je videti, da je ok. Pri metu nima težav. Ostali smo pri temu. Tudi sam ne vidi potrebe. Držimo pesti, da tako ostane. Če ga bo roka bolela za takšno število točk," je šaljivo zaključil dr. Macura.