"Ostajamo skromni, na tleh"

Celoten trenerski štab slovenske košarkarske reprezentance si je ogledal dvoboj osmine finala med Poljsko in Ukrajino, ki ga je dobila prva. In kaj so kot prvo opazili prvi naslednjemu tekmecu na EuroBasketu? "So povezani, dobro delujejo kot ekipa, veliko so napredovali. Poljaki so povsem drugačni kot pred tremi tedni na turnirju v Turčiji. Povezali so se in našli svoj ritem, kemijo," je prvo videnje o naslednjemu tekmecu povedal Dragiša Drobnjak, ki v slovenski izbrani vrsti dela kot pomočnik Aleksandru Sekuliću. A vseeno to ni bila osrednja nedeljska novica za našo reprezentanco, ki je izgubila Zorana Dragića.

Na žalost bo Slovenija v četrtfinalu proti Poljski igrala brez Zorana Dragića, ki si je poškodoval stegensko mišico in bo moral počivati od šest do osem tednov. V nedeljo je po pregledu z magnetno resonanco postalo jasno, da je poškodba hujše narave.

Isti dan je Slovenija dobila tudi sredinega tekmeca za četrtfinale, ki se bo začel ob 20.30 v Mercedes Benza Areni v Berlinu. Zmago Poljske si je pobližje ogledala slovenska trenerska delegacija na čelu z glavnim Aleksandrom Sekulićem.

Utrinki, kako je strokovni štab spremljal zmago Poljske (Foto: Vid Ponikvar)

"Borbeni, nepopustljivi"

Opoldne so na parket stopili Ukrajinci in Poljaki. Vloga favoritov je bila deloma na strani prvih, vendar so Poljaki že večkrat pokazali, da so lahko neugodna reprezentanca. In takšni si bili tudi v nedeljo.

Foto: Vid Ponikvar

"Mi se osredotočamo samo nase. Nismo govorili, koga bi raje dobili. Posvečamo se samo svojim pomanjkljivostim oziroma rezervam. Moramo se spočiti in se že danes začeti pripravljati na Poljsko. Njeni košarkarji so borbeni, nepopustljivi. Ukrajinci so skozi tekmo kazali, da so boljši, da imajo več kakovostnejših igralcev, ampak na koncu so Poljaki znali izkoristiti vsako njihovo napako. Vidi se, da so povezani. Tudi igralci, ki prihajajo s klopi, točno vedo, kaj je njihova naloga. Ne bodo ‘skakali’ iz sistema. Držijo se navodil, ki jim jih bo dal trener," je prve vtise o naslednjem nasprotniku naše reprezentance takoj po koncu obračuna strnil Dragiša Drobnjak, eden od treh pomočnikov.

"Zdaj imamo kar pravo sliko o Poljski"

Nato se je dotaknil glavnih karakteristik poljske izbrane vrste: "Glavni igralci so A.J. Slaughter, Mateusz Ponitka in Aleksander Balcerowski. Ostali so ‘pomagači’. So povezani, dobro delujejo kot ekipa, veliko so napredovali. Obe ekipi smo videli na turnirju v Turčiji pred tremi tedni in tam so bili Poljaki povsem drugačni, Ukrajinci so jih nadigrali z veliko razliko. V tem času so se Poljaki povezali in našli svoj ritem, kemijo. Že v skupini so pokazali, da so zasluženo prišli sem. Imajo svoje kvalitete. Mislim pa, da nam kakšnih velikih skrivnosti ne pripravljajo. Tudi na njihovo tekmo smo prišli z namenom, da vidimo akcije, ki jih morda nismo našli ob pogledu posnetkov. Zdaj imamo kar pravo sliko o Poljski."

Dragiša Drobnjak v pogovoru s selektorjem Aleksandrom Sekulićem. Foto: Vid Ponikvar

V našem taboru se zavedajo, da bo v prvi vrsti ključno, kako bodo sami izgledali na parketu. Vendarle je kakovost občutno na strani Slovenije, ki ima v svojih vrstah dva zvezdnika Luko Dončića in Gorana Dragića. "Super stvar je, da imamo zdaj tri dni prosto, se lahko igralci regenerirajo in spočijejo. Da se spočijejo tudi glave in ne samo telesa. Tako kot je že včeraj omenil Luka, mi ne podcenjujemo nikogar, daleč od tega. Ostajamo skromni, ostajamo na tleh. Vemo, zakaj smo prišli sem. Kdorkoli je naš nasprotnik, vse bomo dali od sebe. Z zbranim pristopom in z borbenostjo verjamem v pozitiven rezultat," je prisotnim novinarjem, ki pokrivajo dogajanje na evropskem prvenstvu v Nemčiji, še dejal Drobnjak, ki ima nalogo podrobneje preučiti posameznike in njihove karakteristike v tekmečevih vrstah.