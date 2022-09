Italian Coach Pozzeco hyped after beating Serbia..sees Giannis in the hallway..😂😂😂❤️ pic.twitter.com/vAiRdacotH — MarkJonesESPN (@MarkJonesESPN) September 11, 2022

Srbski selektor Svetislav Pešić iz poraza in nepričakovano zgodnjega izpada favorizirane Srbije ni delal velike drame. "Čestitke Italiji. Zaslužili so si to zmago. Igrali so odlično košarko. Bili so bolj agresivni kot mi. Vedno igraš tako dobro, kot ti to nasprotnik dovoli. Nismo zadevali odprtih metov. Največja težava pa je bila naša obramba. Pustili smo jim, da so postali samozavestni pri metu z razdalje. Seveda smo razočarani, ampak za zmago bi morali biti v boljši fizični pripravljenosti."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ni želel iskati izgovorov, a kot da mu je bilo jasno, da Srbija na tem prvenstvu ne more do konca. Ker enostavno igralci niso bili dovolj dobro fizično pripravljeni. "Ne smem preveč govoriti, kaj vse smo doživeli med pripravami. O tem do zdaj nisem govoril, ker ni bilo potrebno. Če bi o tem govoril, bi rekli, da iščem izgovore. Bile so poškodbe, bile so bolezni. Nekateri fantje so izgubili stik z ekipo. Eni so se vrnili, drugi se niso. Ko smo v dobrem fizičnem stanju, lahko z vsakim odigramo vrhunsko. To smo pokazali proti Turčiji v Turčiji in proti Grkom pri nas. Imeli smo dobre tekme. A ko se usoda odloča na eni tekmi, moraš biti v boljšem fizičnem stanju, moraš imeti več igralcev, ki so na visoki ravni fizične pripravljenosti. Primer sta Milutinov, ki je imel povišano temperaturo, in Marinković. A nočem iskati razlogov za poraz. Čestitam Italiji."

Galerija s tekme Italija - Srbija (foto: Vid Ponikar/Sportida):

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

"Izključitev našega selektorja je nekaj prebudila v nas"

Italijanski selektor Gianmarco Pozzecco zaradi izključitve seveda ni smel sodelovati na novinarski konferenci po tekmi. Je pa Marco Spissu, ki je bil z 22 točkami prvi strelec Italije (zadel je šest trojk in devetih poizkusov) priznal, da je bila izključitev selektorja prelomni trenutek tekme. "Izključitev našega selektorja je nekaj prebudila v nas. Dobro smo igrali obrambo. Pomagali smo drug drugemu. Zadeli smo veliko trojk. To nas je vrnilo v igro. Imamo manj igralcev kot drugi, a ko tako igramo, lahko sanjamo naprej. Res sem ponosen na to ekipo. Sanjajmo naprej." Pozzecco ni smel po koncu tekme niti na parket, da bi se veselil skupaj z igralci. Komaj so ga zadržali za reklamnimi panoji.

Odzivi v Srbiji: Jokić ni mogel sam

Medtem veliko razočaranje v Srbiji, v medijih in med navijači. Pravzaprav še večje kot v sami ekipi. "Orli so razpadli proti Italijanom, Jokić ni mogel sam," so zapisali v naslovu pri Telegrafu. In citirali Vanjo Marinkovića, ki je dal osem točk: "Ne vem, kaj bi rekel. Ne vem. Katastrofa. Oni so dali vse od sebe v drugem polčasu. Spissu je imel serijo trojk. Ne vem, koliko jih je zadel zapored. Mi pa nismo dali koša nekaj minut. Nismo imeli ideje v napadu, v obrambi pa smo bili katastrofa. Ni nepričakovano. Rekel sem, da Italija ni slaba ekipa." Zdaj jo v četrtfinalu čaka Francija.