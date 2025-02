Slovenke se pripravljajo na kvalifikacijski teden: Zavedamo se, kaj nam tekmi prinašata

Slovenske košarkarice v prihajajočem tednu čakata odločilni tekmi kvalifikacij za junijsko evropsko prvenstvo. Škarje in platno imajo povsem v svojih rokah, saj jim ob novih dveh zmagah vozovnice za junijski EuroBasket ne more vzeti nihče. "Zavedamo se, kaj nam tekmi proti Bolgariji ter Finski prinašata. Verjamem, da se bomo v teh nekaj treningih hitro uigrale, dvoboja pričakale dobro pripravljene in prikazale igro, ki nas je krasila novembra," je v izjavi za Košarkarsko zvezo Slovenije dejala reprezentantka Teja Goršič, ki bo kariero nadaljevala v Romuniji.

Slovenske reprezentantke so se v Ljubljani začele zbirati v petek popoldan, celotna zasedba pa bo zbrana v ponedeljek dopoldan. Slovenke, ki se jim je po poškodbi pridružila kapetanka Teja Oblak, so pred zadnjim kvalifikacijskim ciklom vodilna reprezentanca skupine B, v štirih odigranih tekmah so zabeležile tri zmage in poraz, sledita jim Madžarska in Finska z dvema zmagama in porazoma, Bolgarija pa je zbrala zmago in tri poraze. Tako so na dobri poti k peti zaporedni uvrstitvi na prvenstvo stare celine.

V četrtek bodo gostovale v Bolgariji, v nedeljo, 9. februarja, pa se bodo na Kodeljevem pomerile še s Finsko. ''Reprezentančni zbor smo nestrpno pričakovale. Tako kot vedno nas spremlja odlično vzdušje, kar je opazno na parketu in izven njega. Zavedamo se, kaj nam tekmi proti Bolgariji ter Finski prinašata. Verjamem, da se bomo v teh nekaj treningih hitro uigrale, dvoboja pričakale dobro pripravljene in prikazale igro, ki nas je krasila novembra. Gremo korak za korakom in želim si, da se po koncu tekme proti Finski veselimo nove uvrstitve na evropsko prvenstvo. Vesela sem, da mi je v teh dneh uspelo rešiti tudi klubski status, tako da sem z mislimi povsem pri reprezentančni akciji," je za KZS dejala Teja Goršič. Potem ko je sezono začela v Izraelu, a zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu pogodbo prekinila, bo po novem nosila dres CSM Constante.

Teja Goršič (levo) bo kariero nadaljevala v Romuniji. Foto: Aleš Fevžer

Na junijsko evropsko prvenstvo bodo napredovale zmagovalke vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slednje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem. Poleg štirih gostiteljic sta si nastop na EuroBasketu kot prvi že priigrali reprezentanci Švedske (iz skupine D) in Turčije (iz skupine F). Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih štirih prvenstvih stare celine.