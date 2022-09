Dončića je treba zaščititi

"Fantje vedo, kaj morajo narediti. Toliko so že prestali. Z razlogom smo tam, kjer smo. Prepričan sem, da bo v sredo steklo od samega začetka," je uvodoma o utripu v slovenski košarkarski reprezentanci dejal Rašo Nesterović.

V slovenskem taboru se zavedajo, da nobena zmaga ni podarjena. Da imajo svojo računico tudi Poljaki, ki so v osmini finala premagali Ukrajino. Svarilo je poraz Srbije, ki je bila na papirju prvi favorit za zlato medaljo, nato pa so košarkarji naleteli na italijansko mino: "Zagotovo je to svarilo. Nobeden se ne bo predal. Nobeden ne bo prišel, ker smo Slovenija oziroma evropski prvaki. Nobeden se ne bo predal. Na igrišču je treba dokazati, da smo boljši."

"Fantje so osredotočeni. Imamo šampione."

Igrati proti ekipi, ki ima manj kakovosti, ni vselej preprosto. Pritisk je večji, na drugi strani je tekmec sproščen, saj nima česa izgubiti. Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije verjame, da bo v sredo Poljska padla: "Vse je stvar koncentracije in pristopa. Mogoče je na tekmi proti Belgiji vplivalo, da smo bili en dan na poti, potem nismo imeli treninga v glavni dvorani, menjava mesta, okolice. Zdaj smo pa že toliko časa tukaj. Prvi dan je bil hotel povsem natrpan. Zdaj je že več prostora tudi zanje, da se srečajo in spijejo kavo. Prepričan sem, da bodo proti Poljski na pravi ravni. Presenečenja so bila v osmini finala, zdaj upam, da se bo zložilo in bo šlo naprej vsaj po naših željah."

Rašo Nesterović in Goran Dragić verjameta v napredovanje Slovenije v polfinale EuroBasketa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na papirju je Poljska v vlogi avtsajderja, vendar to še ne pomeni, da ima Slovenija samodejno odprto zapornico za četrtfinale. Vse skupaj se bo začelo v sredo ob 20.30, pomembno pa bo, kako bodo izbranci Aleksandra Sekulića vstopili v dvoboj. Dobrodošlo bi bilo, da ekipi ne bi prišli izenačeni v končnico, saj bi se takrat Poljakom odprla možnost za presenečenje. "Dobra ekipa so. Prišli so med osmerico. Imajo dva izredna igralca Ponitko in Slaughterja. Drugi so pomožni kader, ampak zelo dober pomožni kader. Če pridemo v tekmo osredotočeni in z maksimalno voljo, željo in energijo, bi moralo biti OK. Fantje so osredotočeni. Imamo šampione. Igralce, ki so v klubih in reprezentanci že kar nekaj osvojili. Iz mojih izkušenj je tako, da sta večji koncentracija in želja pri igralcih, ko gre tekmovanje proti koncu."

Dončića je treba zaščititi

V slovenski reprezentanci nekaj skrbi povzroča rahel zvin gležnja pri osrednjem zvezdniku Luki Dončiću. Dvoma o tem, ali bo igral, seveda ni, bomo pa videli, ali ga bo ta nevšečnost kaj bremenila. Zadnja leta v slovenski reprezentanci dobro vidijo, kakšen zvezdnik je in kakšno globalno razsežnost ima. Okoli njega je posledično razumljivo vseskozi vrvež: "Stokrat sem se že ponovil. Sploh še nismo bili v takšni vlogi in imeli takega zvezdnika s takim povpraševanjem. Treba ga je zaščititi. Vse se dela v navezi z Dallasom, tudi z njegovimi ljudmi, da ni preobremenjen, a je istočasno dostopen v omejeni meri."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Imeti v ekipi igralca takšnega kova je prav tako dobra priložnost za posel. Vsak bi si namreč želel imeti vročo žemljico, kot je Dončić. O tem, ali so na naši krovni košarkarski zvezi aktivni in uspešni, Rašo pravi: "Ves čas se dogaja. Luka je globalna znamka. Povsem zunaj meja Slovenije in Evrope. Zaradi njega, preostalih dveh NBA-zvezdnikov, žal je šel Jokić domov, in drugih iz lige NBA je to evropsko prvenstvo deležno pozornosti na drugih celinah."