Grki po izpadu v solzah, Itoudis: Giannis zdaj potrebuje nekaj časa

Nemški košarkarji so si v torek zvečer z izjemno predstavo in zmago nad Grki (107:96) zagotovili drugo polfinalno vstopnico, Grki pa so prvenstvo sklenili prej kot so si želeli in tudi pričakovali. "To je bil moški boj, v katerem je bila Nemčija na koncu boljša. A to je za nas šele začetek," je po koncu tekme poudarjal grški selektor Dimitris Itoudis.

Arena Mercedes-Bens v Berlinu je bila v torek prizorišče četrtfinalne poslastice med Nemčijo in Grčijo, ki je na koncu pripadla prvim. Grki so tako po Srbih drugi veliki favoriti tekmovanja, ki so se od evropskega prvenstva poslovili prej kot pričakovano. Nemčija jih je z izjemno igro predvsem v zadnjem delu tekme povsem razorožila (107:96) in se pred navdušeno domačo množico četrtič v zgodovini zavihtela v polfinale. Na domačem zaključnem turnirju 1993 je nato osvojila zlato kolajno, v Srbiji 2005 je bila srebrna, v Turčiji 2001 pa je turnir končala na četrtem mestu.

Grki so bili po izpadu zelo razočarani, nekaj jih je končalo v solzah, še posebej neutolažljiv je bil Kostas Antetokounmpo, ki ga je tolažil brat Thanasis, spet drugi so nejeverno pogledovali proti semaforju, kot da ne dojemajo, kaj se je zgodilo. Še enkrat se je na tem prvenstvu pokazalo dejstvo, da izjemna zasedba posameznikov še ne pomeni končnega uspeha, če se individualna kakovost ne združi v ekipno kvaliteto. "Rad bi čestital svoji ekipi. To so težki trenutki in moramo se pobrati," je takoj po porazu dejal grški selektor Dimitris Itoudis, ki je bil pred leti eden izmed kandidatov za prevzem slovenskega selektorskega stolčka.

Dimitrios Itoudis je bil kljub porazu ponosen na svoje izbrance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"To je bil moški boj, v katerem je bila Nemčija na koncu boljša. A to je za nas šele začetek. Iz tega se bomo veliko naučili in pridobili izkušnje, vsak posebej. Zelo smo uživali v tem dogajanju in naši poti. Mislim, da smo naredili veliko ljudi ponosnih. Hoteli smo zmagati vojno, a nam ni uspelo," je dejal Itoudis.

Pohvale na račun Giannisa

Tekmo je predčasno zaradi druge prejete nešportne napake in posledično izključitve moral zaključiti prvi zvezdnik grške reprezentance Giannis Antetokounmpo. "Z Giannisom je res lahko delati, ker je vedno najbolj motiviran. Je zelo skromna oseba. Njegov odnos tako na igrišču kot zunaj njega sta izjemna. Zdaj potrebuje nekaj časa, da bo zadihal in se zdrav vrnil v ligo NBA. Da bo tam osvajal naslove in se vračal v reprezentanco, ko bo to dovoljeval urnik," se je ob termine Fibe obregnil Itoudis

"To je bil sprint in v sprintu včasih narediš napake. Govorim tudi o sebi. Moramo se pogovoriti o teh napake in sprejeti, kar se je zgodilo. Čestitke Nemčiji, bili so boljša ekipa in to zmago so si zaslužili. Večino tekme smo jih lovili, a se je v tretji četrtini vse podrlo. Vse pohvale Nemčiji za to tekmo," je še dejal Itoudis.

Kostas Papanikolaou je prepričan, da se je grška zgodba šele začela. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Prejeli smo 107 točk, kar je absolutno preveč. Nemcem smo dovolili, da igrajo sproščeno v njihovem ritmu, dali smo jim samozavest. Bilo je težko. Celotna ekipa ni naredila tistega, kar zna. Vsak poraz je težek, a ne verjamem, da je naša zgodba že končana. Zdaj se je šele začela in bo trajala. Ni nam uspelo doseči rezultatov, ki smo si jih želeli, a upam, da smo postavili temelje za poletja, ki prihajajo. Mislim, da se vsi strinjamo in si želimo doseči vse, kar se da," pa je po tekmi dejal Kostas Papanikolaou.

Gordon Herbert je Nemce popeljal v polfinale. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Razumljivo veliko bolj veselo je bilo v nemškem taboru, kjer so bučno proslavili uvrstitev v polfinale EuroBasketa. "Vem samo eno stvar, ne bom pohvalil svoje ekipe. Zdaj bi raje spil eno mrzlo pivo. Dennis Schröder je po tekmi hotel mojo kreditno kartico, a sem mu odvrnil, da sem že trikrat ločen in da ne bi želel videti stanja na kartici," se je šalil 63-letni strateg na nemški klopi Gordon Herbert.

"V napadu smo dobro igrali vseh 40 minut. Ključ do zmage pa smo našli v drugem polčasu, sploh v prvih 15 minutah drugega dela smo bili izjemni v obrambi. Bili smo boljši v tranziciji, boljši smo bili v skoku. Fantje si zaslužijo vse pohvale. Po koncu prvega polčasa so v garderobo prišli odločni, da naredijo tisto, kar hočejo. Neverjetno je, kaj smo dosegli za nemško košarko. Mislim, da se čedalje bolj vidi identiteta te ekipe. Čakata nas še dve tekmi, želimo si medalje. Ljudje so me gledati kot nori, ko sem pred prvenstvom govoril o tem, a naš cilj je še vedno isti," je dejal Herbert, ki ga z Nemčijo v petkovem polfinalu čaka Španija.

