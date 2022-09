Zlata vredna pomoč slovenskim košarkarjem

Luka Mirnik je eden od dveh skrbnih fizioterapevtov v slovenski košarkarski reprezentanci. Nekdanji rokometaš, ki je igral za matični klub Celje in nato še v drugih slovenskih klubih, je zamenjal šport in se podal v košarko. S seboj je prinesel masažno mizo in preostale naprave, ki so potrebne za nemoteno delo fizioterapevta.

Že prej je deloval v različnih klubih, tudi v javnem sektorju, jasno v zdajšnjem poklicu. Pot do članske reprezentance je vodila prek mlajših košarkarskih selekcij, v kateri je vse od konca zlatega evropskega prvenstva.

Kako je videti vajin dan? Verjetno sta z Borutom na EuroBasketu zelo zaposlena.

Urnik je sestavljen, vendar so variacije. Največ dela je po kosilu, večerjah. V skupinskem delu, ko so bile tekme bolj strnjene, je bilo več dela. Zato se včasih najino delo zavleče v pozne ure.

Kako je ob tistih dnevih, ko je tekma večerna in pridejo igralci pozno v hotel, kjer jih najprej čaka še večerja?

Različno, odvisno je tudi od tega, koliko so utrujeni. Včasih utrujenost premaga fizioterapijo in gredo raje spat, nato pa jo opravijo zjutraj. Odvisno je od posameznika.

Vajina pomoč košarkarjem je dragocena, saj jim lajšata bolečine, pomagata do čim boljše, hitrejše regeneracije … Koliko pospešita vse skupaj?

Fantje dobro vedo, da je najina vloga pomembna. Upoštevajo vse, kar jim predlagamo. Če dobro upoštevajo, je napredek hitrejši in se zato tudi hitreje vrnejo v igro.

Luka Mirnik je nekoč igral rokomet. Foto: Vid Ponikvar

Koliko dela imate z Mikom Tobeyjem, ki ima obilico težav z zvitim gležnjem?

Ogromno dela smo imeli in še vedno ga imamo. Njegov gleženj v idealnih pogojih ne bi bil niti primeren za igro. A mora igrati in se ga potisne v igro.

Kdo med vsemi je najraje na masažni mizi?

Vsi, ki so kar najbolj obremenjeni na tekmah. Temu primerno tudi obiskujejo fizioterapije in masaže.

Luka Dončić je tisti, ki prejema največ udarcev na tekmah in imata verjetno z njim še največ dela po dvobojih.

Ogromno jih prejema. Tudi preostali. Res je na udaru. Tudi sam pove, kaj ga najbolj teži, in se potem posvetimo tistemu delu in sproti rešujemo stvari.

"Neka hierarhija je. Ve se, kdo gre prvi in kdo zadnji." Foto: Vid Ponikvar

Ali je na prednostnem seznamu in pride kot prvi na mizo po tekmah? Verjetno ima tudi Goran Dragić kot najbolj izkušeni košarkar takšen tretma.

Neka hierarhija je. Ve se, kdo gre prvi in kdo zadnji. Jasno, tudi Gogi. Fantje dajo že v osnovi prednost tem košarkarjem, ki so bolj izpostavljeni. Nekakšen avtomatizem je in je logično, da so prvi na mizi.

Fizioterapevti se dostikrat znajdete tudi v vlogi psihologa, saj se vam športniki izpovedo, ko ležijo na masažni mizi. Ste kot nekakšen ventil.

Ko je delo ena na ena, se lahko s športnikom marsikaj pomeniš. Tudi ta vloga spada zraven. Fantje radi povedo kakšne življenjske zgodbe. Nenehno debatiramo. Fantje se tudi radi šalijo. Iz vsakega igralca bliskajo šale.