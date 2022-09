Nekaj ​​sekund pred čustveno zmago proti Srbiji je selektor italijanske reprezentance v tunelu Mercedes-Benz Arene v Berlinu zagledal grškega košarkarja Giannisa Antetokounmpa, skočil nanj in ga poljubil. Pozzecco je namreč zaradi izključitve zaključek tekme, v katerem je Italija v osmini finala s 94:86 ugnala Srbijo, pričakal v garderobi.

"Rad te imam, Giannis!" je zavpil in stekel proti igrišču, da bi s svojimi igralci proslavil veliko zmago. Pozzecco je zdaj pred četrtfinalno tekmo EuroBasketa proti Franciji razkril, da se je naslednji dan opravičil zvezdniku Milwaukee Bucks. Pozzecco ga je srečal v dvigalu hotela in se mu opravičil. "Seveda sem se mu opravičil, vendar sem bil tako vesel, da smo bili pred zmago. Giannis se je začel smejati," je povedal 49-letni strateg.

Gianmarco Pozzecco je bil zvezda nedeljskega košarkarskega dogajanja. Foto: Guliverimage

"V največ primerih je človek tudi v zasebnem življenju takšen, kot je na igrišču. In če je nekdo odličen in pravičen igralec na parketu, potem je skoraj vedno tudi odličen človek. In Giannis je prototip tega. Res je izjemna oseba," ni navdušenja skrival Pozzecco, ki je tekmo spremljal v garderobi Italijanov skupaj z reprezentančnim zdravnikom in enim izmed prijateljev iz mlajših selekcije berlinske Albe, ki na prvenstvu dela kot prostovoljec.

"Res je bilo nenavadno, da je bila to tekma osmine finala EuroBasketa, jaz pa sem dogajanje spremljal prek televizijskega ekrana. Ko sem v zaključku srečanja stekel proti igrišču, sem srečal Giannisa. Vodili smo proti Srbiji in zame je bil to eden od najboljših trenutkov v zgodovini italijanske košarke, saj smo premagali najboljšo reprezentanco Srbije," je še dejal italijanski strateg, ki je priznal, da je ob slavju svojih košarkarjev enemu izmed njih zaupal svojo kreditno kartico, da bi lahko kaj spili tudi na njegov račun, medtem ko je on spal v hotelu.

"To sem storil že drugič, in spet sem jim dal, po nesreči, napačno PIN-številko. A vseeno jim je potem uspelo plačati. Ne vem, koliko so zapravili. Žena me še ni klicala, tako da mislim, da niso pretiravali," je v smehu pripovedoval Pozzeco, ki je zdaj že povsem osredotočen na Francijo, ki bo naslednji, sredin, italijanski tekmec.

"Francija je drugačna ekipa kot Srbija. Francozi so bolj atletska ekipa, tudi igrajo nekoliko bolj raznovrstno kot Srbi. Morali bomo igrali svojo košarko z veliko želje, trdno obrambo, morali bomo veliko teči in biti samozavestni v napadu. Naša strategija se ne bo veliko spremenila. Moji igralci bodo morali biti agresivni in hkrati sproščeni," je dejal 49-letni trener.

