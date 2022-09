Skoraj ga ni večjega in resnejšega športnega medija na svetu, vsaj tistega, ki se vsaj malce zanima za košarko, ki ne bi v superlativih poročal o zadnji predstavi Luke Dončića. Tisto, kar je pokazal v sredo proti Franciji na EuroBasketu, je bilo epsko, nadčloveško, božansko. Evropa česa takega ni doživela neverjetnih 65 let. Čestitke so deževale od vsepovsod, izbrali smo jih nekaj.

Dokaz več o tem, kako vpliven, mogočen in priljubljen športni zvezdnik svetovnega kova je postal Luka Dončić, ponujajo naslovnice številnih medijev. Čeprav je star komaj 23 let, že spada med največje. Še zdaleč ne razveseljuje le slovenskih ljubiteljev košarke. Njegove čarovnije z navdušenjem in očaranostjo spremljajo tudi drugod. Ko je pisal zgodovino proti Franciji in po nepozabni predstavi, kljub številnim težavam, prejetim udarcem in preliti krvi, dosegel fantastičnih 47 točk, smo s posebnim ponosom pokukali na naslovnice nekaterih medijev v tujini. Kaj so pisali?

Kakšne številke!

Foto: zajem zaslona Na Hrvaškem so to poletje dobro spoznali Luko Dončića. O njegovem mojstrstvu so se prepričali že na sosedskih tekmah v Ljubljani in Celju, dolgoletni hrvaški športni dnevnik Sportske novosti pa je po zadnji tekmi s Francijo zapisal: "Neverjetni Dončić spisal zgodovino EuroBasketa. Česa takega ni uspelo nikomur že 65 let. Postal je drugi najboljši strelec na tekmi v zgodovini evropskih prvenstev," so poleg naslova dodali kratek komentar, s katerim so še bolj izpostavili neverjetnost njegovega podviga.

Zapisali so namreč: "Kakšne številke!" V drugi novički so zapisali "Kakšna rapsodija Luke Dončića! Čudežni Slovenec Francozom nasul 47 točk za prvo mesto v skupini. Enostavno neustavljiv." V zgodovini evropskih prvenstev je namreč le enemu košarkarju uspelo na tekmi doseči več točk kot Dončiću. Belgijcu Eddyju Terracu leta 1957 proti Albaniji (63).

Slovenija napovedala napad na naslov

Foto: zajem zaslona O nepozabni predstavi Luke Dončića so imeli veliko lepega povedati tudi Srbi. Srbski Sportal, športni del Blica, namenja ogromno pozornost EuroBasketu. "Maestro Luka. Dončić s 47 točkami zlomil Francijo, Slovenija napovedala napad na zlato," krasi naslovnico Sportala, športnih strani Blica. V uvodnem delu besedila novice piše: "Kakšna tekma slovenskega košarkarja! Je to sploh mogoče?" nato pa so dodali, kako v zadnjih dneh na EuroBasketu padajo imenitni dosežki. Da je grški as Giannis Antetokounmpo pred dnevi dosegel 41 točk, nato pa ga je na lestvici strelskih dosežkov na evropskem prvenstvu prehitel Dončić!

Srbi slovenske košarkarje še vedno naslavljajo z vzdevkom zmajčki. Ta bi še najbolj ustrezal Goranu Dragiću, zlatemu kapetanu, ki je na drugi strani velike luže najbolj poznan kot Zmaj (Dragon). Takšen vzdevek pa delno ustreza tudi LD77, saj je bil otrok ljubljanske Olimpije. Zanimiv je bil eden izmed komentarjev pod novico. Bralec, očaran nad tem, kar je pokazal Dončić, je zapisal: "Luka je resnični mojster. Verjetno je to nemogoče, a rad bi videl, da bi nekoč zaigral v ekipi z Jokićem. Se pa ne strinjam z naslovom. Slovenija ne napada zlata, ampak ga brani."

Luka je čaral, francoski selektor pa bentil

Foto: zajem zaslona Tudi v Franciji, ki je v sredo stiskala pesti za svoje košarkarje, nato pa morala priznati premoč navdihnjenemu Dončiću in druščini, ni manjkalo pohval na račun ene najbolj vročih predstav v zgodovini evropske košarke.

"Slovenija je z izjemnim Dončićem premagala Francijo. Bil je stratosferski, dal kar 47 točk," ga je časnik La Parisien opisal kot nadzemeljskega, športni dnevnik L'Equipe pa mu je za izvedbo, o kateri se bo še dolgo razpredalo, podal maksimalno oceno. Prejel je 10 od 10, hkrati pa so ga v naslovu proglasili še za čarovnika.

Pri omenjenem časniku so izpostavili tudi nezadovoljstvo francoskega selektorja Vincenta Colleta nad sojenjem. "Česa takega v 13 letih, odkar vodim Francijo na tekmovanjih, še nisem doživel. Naša najboljša igra na turnirju žal ni bila nagrajena. Slovenija ima Luko Dončića, a smo tudi mi naredili stvari, ki bi si zaslužile ustrezno sojenje," je delivcem pravice, nad katerimi so imeli marsikaj pripomniti tudi v slovenskem taboru, očital popolno pomanjkanje spoštovanja do francoskih reprezentantov.

Marsovca Dončića pripeljali na Zemljo s posebno nalogo

Foto: zajem zaslona Fotografija, na kateri Luka Dončić sije od sreče, v ozadju pa je slabe volje Rudy Gobert, francoski center, dolgoletni zvezdnik lige NBA in eden najboljših obrambnih igralcev na svetu, je prevzela tudi novinarje španskega športnega dnevnika Marca. Izbrali so jo za osrednjo v članku, v katerem so na poetičen način iskali odgovor na vprašanje, zakaj je Dončić tako dober. Njegovo predstavo so opisali kot ekshibicijo, pri iskanju navdiha pa se odpravili v vesolje in s tem želeli poudariti, kako močno izstopa 23-letni Ljubljančan v svetovni košarki. Proglasili so ga za Marsovca!

"Dončić prihaja z Marsa in bo zavladal temu planetu. Nekega dne je prišla vesoljska ladja z Marsa, pripeljala Luko Dončića na planet Zemlja in ga obdarila s supermočjo. Njegova naloga je, da zavlada temu planetu. Da dominira, kot še nihče," so zapisali pri Marci, naklonjeni zlasti kraljevemu klubu iz Madrida, pri katerem je mladi Dončić pustil ogromen pečat. Priznavajo, da jim že zmanjkuje besed za vse superlative, s katerimi želijo opisati njegove dosežke, kariero. Posebno težavo predstavlja to, da piše zgodovino domala vsak dan.

"Kar je naredil Franciji, je nekaj zgodovinskega. To je bila redko videna dominanca. To so počeli Arvidas Sabonis, Dražen Petrović, Toni Kukoč … ali Michael Jordan! To so igralci, ki so nekoč počeli takšne stvari, kot jih zdaj Dončić. Zdaj je čas, da uživamo v igrah Slovenca, ki ima še eno misijo, da ubrani evropski naslov s Slovenijo," so Španci uvrstili Dončića v skupino največjih košarkarskih mojstrov vseh časov.

Američani dojemajo, zakaj Dončić tako rad igra za Slovenijo

Tako je bilo v Evropi. Letos pa s posebnim zanimanjem EuroBasket spremljajo tudi v ZDA. Nastopi Luke Dončića, Nikole Jokića in Giannisa Antetokounmpoja, največjih zvezdnikov lige NBA, so deležni ogromne pozornosti. Novinarka Dallas Morning News Callie Caplan se je tako o ljubezni in strasti slovenskih navijačev do reprezentančne košarke in prvega asa s številko 77 prepričala v živo v Kölnu. Navdušena je nad "Dončićmanijo", željo ponosne dežele in dvomilijonskega naroda, da ubrani naslov evropskega prvaka. Kot dokaz o slovenski športni pravljici, ki se dogaja tudi v Nemčiji, je na družbenih omrežjih ponudila prizor rajanja košarkarjev in navijačev po sladki zmagi nad Francijo.

Wonder why Luka Doncic chooses to spend his NBA offseasons playing hard for Slovenia — stitches in his head, balky wrist, gimpy fingers and all?



This moment sums it up pretty well. pic.twitter.com/2otV0qkDfv — Callie Caplan (@CallieCaplan) September 7, 2022

Ob njem je zapisala, da je po ogledu teh posnetkov lahko marsikomu bolj jasno, zakaj je Dončić obdobje, ki ga številni košarkarji lige NBA namenjajo počitku po koncu sezone, namenil tako napornemu igranju za državni dres, v katerem ima opravka s tekmami, kjer mu šivajo glavo, kjer ga bolijo zapestje, prsti in še kaj drugega. A tistega, kar prinaša ponos igranja za svojo državo in uživanje v košarki na najvišji ravni, mu ne more vzeti nihče.

Slovenska košarkarska reprezentanca je osvojila prvo mesto v skupini B, v osmini finala pa jo v soboto čaka Belgija. Foto: Vid Ponikvar

Tega se vedno bolj zavedajo tudi v ZDA, kjer komaj čakajo, da se začne največji spektakel EuroBasketa, izločilni del! Slovenija ga bo začela v soboto v Berlinu v osmini finala proti Belgiji.