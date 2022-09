Tepel se je z večjimi, težjimi. Vse za Slovenijo.

Razlika v centimetrih je znašala 13 centimetrov, razlika v kilogramih okoli 30. Tako nekako je bil videti dvoboj med Edom Murićem in Francozom Rudyjem Gobertom v sredo na zadnji tekmi skupinskega dela EuroBasketa. Ob odsotnosti Mika Tobeyja, ki je počival zaradi zvina gležnja je moral sam pod koš. V ring poln francoskih orjakov.

S fanatično borbenostjo se jim je zoperstavil in prispeval velik del k zmagi Slovenije proti Franciji z 88:82. V pravem trenutku je v zaključku zadel tudi dve trojki. Ko je bil na parketu, je naša reprezentanca pridobila 16 točk, kar je dodaten znak, da je bil ključen del slovenske zasedbe.

"Čustveno izpraznjeni, zdaj imamo čas, da se sestavimo"

"Res je bilo težko. Sploh tisto prerivanje. Glede napada in mojih metov: Ko ostaneš sam, moraš zadeti. Roke so bile težke, tekma čustvena. Na koncu smo si zelo otežili položaj. Imeli smo že deset točk prednosti. Čustveno smo izpraznjeni, a imamo tri dni, da se sestavimo. To je bila zelo pomembna tekma. Gremo na zaslužen počitek," je bil po veliki zmagi vidno utrujeni Murić.

Slovenski košarkarji se dobesedno mečejo za vsako žogo. Foto: FIBA

"Edo Murić? Pomemben, zelo pomemben. Bori se z največjimi. Tudi takšnimi, ki imajo 30 kilogramov več. Danes je zadel še dve pomembni trojki. S tem smo računali. Gobert je mora namreč prevzemati. Če smo šli raketo, je bila podaja na trojko prosta," ga je pohvalil kapetan Goran Dragić.

Slovenska ekipa je imela manj kot 24 ur časa za pripravo na obračun s Francozi, potem ko je imela pred tem triler že z Nemčijo, proti kateri so se košarkarji izpraznili fizično in psihično: "Enostavno smo fantje z velikim ponosom, ki radi igramo za Slovenijo. Hvala vsem navijačem, ki so nas prišli podpirati. Dali so nam krila. Radi igramo za Slovenijo in naredili bomo vse, da se čim višje uvrstimo."

"Luka? Poezija. Ne morem verjeti. Tega se ne da natrenirati"

V napadu se je odločil, da vajeti v svoje roke vzame Luka Dončić. Zvezdnik naše reprezentance, evropskega prvenstva in svetovne košarke nasploh je prikazal izjemno predstavo. Zaustavilo ga ni niti šivanje glave, ko je prejel težak udarec ob koncu prvega polčasa. K zmagi je prispeval 47 točk, kar je drugi najboljši dosežek evropskih prvenstev – leta je Belgijec Eddy Terrace Albaniji natresel 63 točk -, medtem ko je največ točk v dresu z izbrano vrsto dosegel lani na olimpijskih igrah, kjer se je proti Argentini zaustavil pri številki 48.

Hvale na Dončićev račun. Foto: FIBA

"Luka je razred zase. Včasih, ko ga gledam, bi najraje nehal igrati. Vse je videti tako lahko. Ko pa sam poizkusiš, vidiš, da greš v meglo. Ne vem, od kod mu ta inspiracija, iznajdljivost. Tega se ne da natrenirati. Poezija. Ne morem verjeti. Ko se začne smejati, si v težavah. Skušamo mu pomagati. Vemo, da da vedno vse od sebe. Ko je začel s svojo serijo, ga je bilo težko zaustaviti. Ustavil ga ni niti udarec. Dobil je šive. Malo nas je skrbelo, vendar je odigral tudi v drugem polčasu izjemno," ni izgubljal besed Murić.

Slovenska izbrana vrsta se bo v četrtek selila v Berlin, kjer se bodo začeli izločilni boji. V soboto jo nato čaka obračun osmine finala proti Belgiji. Kakovost je nesporno na slovenski strani, Murić pa izpostavlja, kaj bodo morali v nadaljevanju EuroBasketa še naprej kazati: "Če hočeš in pokažeš željo ter se ne ustrašiš, je vse mogoče."