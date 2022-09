Giannis odšepal s parketa, Srbi tudi peto tekmo dobili z dvomestno prednostjo

Odigrane so še zadnje tekme skupinskega dela EuroBasketa 2022. Hrvaška je s 27 točkami Bojana Bogdanovića premagala Ukrajino z 90:85 in tekmovanje v skupini C sklenila na tretjem mestu. Grčija jo je končala brez poraza. Giannis Antetokounmpo je dal 25 točk in Estonija je padla z 90:69. Zadnje mesto v osmini finala si je v skupini D priigrala Češka. To skupino je brez poraza dobila Srbija, ki je tudi na peti tekmi zmagala z dvomestno prednostjo. Z 96:69 je premagala Poljsko.

Zadnjo vozovnico za Berlin si je priigrala Češka. Proti Izraelu je v neposrednem obračunu za preboj iz skupine D že ob polčasu vodila za 16 točk, po tretji četrtini pa je postalo spet bolj zanimivo, saj jo je Izrael dobil s 25:14. Konec tekme je bil vendarle boljši za Čehe in do druge zmage so prišli z 88:77. S 14 točkami, 11 asistencami in osmimi skoki je izstopal Tomaš Satoransky. Prvi strelec Češke je bil sicer Vojtech Hruban s 25 točkami.

Bojan Bogdanović je nasul 27 točk in Hrvaška je tretjič zmagala. Foto: FIBA Hrvaška je v skupini C dosegla tretjo zmago na prvenstvu. S kar 27 točkami Bojana Bogdanovića – dosegel je tudi zadnje štiri za Hrvaško na tekmi – je premagala Ukrajino z 90:85. Še po treh četrtinah sta bili ekipi izenačeni. S petimi zmagami je skupino C na prvem mestu sklenila Grčija. Pa je Giannis Antetokounmpo dobil tekmo počitka. Proti Estoniji pa je bil znova prvi strelec tekme. Za zmago 90:69 je dal 25 točk. Pa je igral samo 19 minut. Razlog, da je igral tako malo pa, ker je obnovil poškodbo gležnja.

S parketa je odkorakal v bolečinah. Selektor Dimitris Itoudis je po tekmi resnost poškodbe sicer skušal omiliti: "Giannis tako ali tako ne bi več igral. Ne vem, zakaj tak cirkus. Giannis je bil zamenjan in dobil ledene obkladke kot vedno. Običajno se to zgodi za zaprtimi vrati, tokrat se je na očeh javnosti. Ampak vse je v redu."

Nikola Jokić je na zadnji tekmi igral 18 minut in dal 19 točk. Foto: FIBA

Zadnja tekma skupinskega dela je bila prava mala ekshibicija, saj je Srbija proti Poljski že ob polčasu vodila za 29 točk. Končni izid 96:69. Šest košarkarjev Srbije je bilo dvomestnih. Nikola Jokić je dal 19 točk, pa je igral manj kot 18 minut. Srbska reprezentanca je tako vseh pet tekem dobila z dvomestno prednostjo, je pa res, da je igrala v najlažji skupini. Kot zmagovalci skupine D bodo Srbi v osmini finala igrali proti izbrani vrsti Italije.

Če se Slovenija prek Belgije v soboto prebije v četrtfinale, se bo tam pomerila z boljšim iz dvoboja osmine finala med Ukrajino in Poljsko. Pot do polfinala se ne zdi pretežka.

EuroBasket 2022, skupinski del, 5. krog: Skupina C: Četrtek, 8. september, Milano:

Hrvaška : Ukrajina 90:85

Bogdanović 27, 7 sk., Mavra 13; Herun 21, Bliznjuk 16, 8 sk.



Estonija : Grčija 69:90

Vene 19, Kriisa 12; Antetokounmpo 25, Slouskas 11



Velika Britanija : Italija 56:90

Hesson 18, Wheatle 12; Fontecchio 18, Datome 13, Melli 11 Lestvica:

1. Grčija* 5 - 10

2. Ukrajina* 5 - 8

3. Hrvaška* 5 - 8

4. Italija* 5 - 8

5. Estonija 5 - 6

6. Velika Britanija 5 - 5 Skupina D: Četrtek, 8. september, Praga:

Finska : Nizozemska 88:67

Markkanen 22, Huff 14; De Jong 21



Češka : Izrael 88:77

Hruban 25, Vesely 16, 7 sk., Satoransky 14, 11 as., 8 sk.; Madar 16, Ginat 15



Srbija : Poljska 96:69

Jokić 19, Milutinov 16, Gudurić 15, Micić 12; Michalak 17 Lestvica:

1. Srbija* 5 - 10

2. Finska* 5 - 8

3. Poljska* 5 - 8

4. Češka* 5 - 7

5. Izrael 5 - 7

6. Nizozemska 5 - 5 *v osmini finala

Osmina finala (10. in 11. september) Sobota, 10. september (Nemčija, Berlin): 12.00 Turčija - Francija

14.45 Slovenija - Belgija

18.00 Nemčija - Črna gora

20.45 Španija - Litva



Nedelja, 11. september (Nemčija, Berlin):



12.00 Ukrajina - Poljska

14.45 Finska - Hrvaška

18.00 Srbija - Italija

20.45 Grčija - Češka Četrtfinale (13. in 14. september) Nemčija/Črna gora – Grčija/Češka

Španija/Litva – Finska/Hrvaška

Slovenija/Belgija – Ukrajina/Poljska

Turčija/Francija – Srbija/Italija Nemčija/Črna gora – Grčija/ČeškaŠpanija/Litva – Finska/HrvaškaSlovenija/Belgija – Ukrajina/PoljskaTurčija/Francija – Srbija/Italija

