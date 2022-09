Novak Đoković je znan kot velik ljubitelj košarka. Pred časom smo ga lahko videli tudi v Stožicah, ko sta se med seboj pomerili reprezentanci Slovenije in Srbije. Očitno srbski športni zvezdnik, potem ko ne sme igrati na OP ZDA, zelo podrobno spremlja slovenske košarkarje. Med drugim Gorana Dragića.

Đoković: Upam, da bom tudi jaz takšen

Kapetan slovenske košarkarske reprezentance je na svojem profilu na Instagramu zapisal, da je na tekmi proti Franciji igral 39 minut in 39 sekund. Ob tem še vedno uživa v košarki. Kmalu za tem se je na njegovo objavo odzval Đoković.

"Močan si, brat! Upam, da bom tudi jaz takšen, ko bom dopolnil 36 let, torej čez eno leto," je zapisal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Ni prav dolgo trajalo, da se je na zapis odzval Gogi: "Novak Đoković, ti si še močnejši."

Foto: Instagram

Tudi srbski reprezentanci zelo dobro kaže

Naši košarkarji so s četrtkovo zmago nad Francozi v skupini B osvojili prvo mesto. Zelo dobro kaže tudi reprezentanci Srbije, ki na tem evropskem prvenstvu še ne pozna poraza. Srbija ima na svojem računu štiri tekme in štiri zmage in je prva v skupini D. Danes zvečer jo čaka še tekma proti Poljski. Slovenija in Srbija se lahko srečata v polfinalu. Slovenci bodo v četrtfinalu igrali proti Belgiji.

Novak Đoković je bil pred kratkim v ljubljanskih Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Đoković ne sme igrati na OP ZDA

Nekdanji prvi igralec sveta bi moral v tem času igrati na turnirju za grand slam v New Yorku, a zaradi tamkajšnjih pravil zaradi covida 35-letni Beograjčan ni smel vstopiti v ZDA. Tujci, ki želijo vstopiti v ZDA, morajo biti polno cepljeni. Đoković je že pred časom dejal, da se ne namerava cepiti in da bo zaradi tega žrtvoval katerikoli turnir ali lovoriko.