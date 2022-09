Hud udarec za Turke pred osmino finala

Na evropskem prvenstvu v košarki je danes prost dan, reprezentance pa se pospešeno pripravljajo na tekme osmine finala, ki bodo na sporedu v soboto in nedeljo. V soboto se bodo poleg Slovencev na parketu na enem izmed derbijev osmine finala udarili Francozi in Turki, ki pa bodo nastopili brez enega od največjih zvezdnikov ekipe Shana Larkina.

Turčija je pred nadaljevanjem EuroBasketa doživela velik udarec. Naturalizirani član turške reprezentance Shane Larkin si je namreč poškodoval ligamente na dveh prstih in bo moral v prihodnjih dneh prestati operacijo, ki ga bo vsaj za nekaj časa oddaljila od košarkarskih igrišč. Larkin naj bi bil namreč zaradi poškodbe prisiljen izpustiti tudi začetek klubske sezone, kjer prav tako trenira pod vodstvom Ergina Atamana, ta je ob tem še selektor turške izbrane vrste. Po prvih ocenah bo Larkin z igrišč odsoten približno dva meseca.

"Po informacijah, ki smo jih prejeli to jutro, mora Shane prestati operacijo na roki. Ima težave z območjem med tretjim in četrtim prstom. Povedal mi je, da ne more niti držati žoge. Vse skupaj se je začelo z udarcem, ki ga je prejel na naši prvi tekmi s Črno goro. Shane je zatem prestal pregled z magnetno resonanco, ki je pokazal, da je operacija nujna. Ima veliko željo igrati, a je v prevelikih bolečinah in ni zmožen držati žoge," je o stanju svojega varovanca dejal Ataman.

Larkin je bil v prvem delu prvenstva s povprečjem sedmih asistenc na tekmo prvi asistent turške izbrane vrste, v povprečju pa je dosegal še 9,2 točke na tekmo. Turčija je v prvem delu zabeležila tri zmage (Črna gora, Bolgarija, Belgija) in dva poraza (Gruzija, Španija).

