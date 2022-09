Jasne besede slovenskega selektorja

Po fizično in psihološko težkem koncu skupinskega dela EuroBasketa v Kölnu so slovenski košarkarji obrnili list in že mislijo na sobotni dvoboj osmine finala proti Belgiji, ki je na papirju bistveno manj kakovostna zasedba. Selektor Aleksander Sekulić poudarja, da bodo morali njegovi izbranci v izločilnih bojih nadaljevati takšno borbenost, ta mora biti njihov zaščitni znak.

Po nekaj logističnih nevšečnostih so slovenski košarkarji v četrtkovih večernih urah prišli v Berlin. Organizator je sprva priskrbel čarter za 9. uro zjutraj, kar je bilo razumljivo prezgodaj, saj so se v našem taboru odločili, da košarkarjem vendarle namenijo nekaj več spanca in počitka, ki sta potrebna za pravo regeneracijo. Zato so imeli v načrtu, da v glavno mesto Nemčije odpotujejo s hitrim vlakom ob 15. uri.

A so zaradi težav v Kölnu vlaki v četrtek stali. Najti so morali alternativo. Z letalom so poleti v poznih popoldanskih urah, v petek pa bodo nato trenirali v pomožni berlinski dvorani.

Zdaj je napočil čas, da se začnejo tisti pravi boji za medaljo, čeprav je bilo že v skupini zelo napeto in so jih obračuni fizično ter psihično zelo izčrpali.

Z dobrimi predstavami so Köln zapustili kot prvi s štirimi zmagami in enim porazom, v soboto ob 14.45 pa jih bo zato v osmini finala čakal nekoliko lažji nasprotnik, Belgija. "Nikogar ne smemo podcenjevati. Belgija je premagala Španijo. Še enkrat poudarjam, osmina je ena tekma, pripravljeni bomo na vse, 100-odstotno bomo šli na to tekmo. Zdaj se prvenstvo šele začne. Verjamem, da smo pripravljeni za osmino finala. Verjamem, da bodo dali igralci vse od sebe, da pridejo v četrtfinale," poudarja Aleksander Sekulić, ki bo moral ob pričakovanem napredovanju s svojimi sodelavci ekipo pripraviti na obračun z zmagovalcem dvoboja med Poljsko in Ukrajino.

Bosna je bila prelomnica

Tako kot košarkarji se je tudi sam v skupinskem delu znašel v položaju, ki ga ni vajen. Po porazu z Bosno in Hercegovino so bile glave vroče, kar nekaj kritik je bilo izrečenih tudi na njegov račun in trenerski štab. Po pogovoru so vsi skupaj strnili vrste in proti Nemčiji ter Franciji pokazali povsem drugačen obraz in dosegli pomembni zmagi. Na koncu se je izkazalo, da je bil to prelomni trenutek za slovensko izbrano vrsto.

Foto: Vid Ponikvar

"Zdaj, ko gledamo nazaj, je lahko govoriti, ker smo končali prvi. Po porazu ni bilo lahko. Tudi obrazi so bili razočarani, a smo se znali pobrati in ta poraz nas je naredil še močnejše. Tekma z Bosno je pokazala, da če ne držimo skupaj, nismo močni. Pa ne, da so bili kakšni prepiri, preprosto nismo bili pravi. Želeli smo si zmagati. Nosimo določeno breme, ker smo v ožjem krogu favoritov, ker sami verjamemo, da spadamo v ta krog. In to je pustilo posledice. Dokazali smo, da se zdaj znamo kosati s tem pritiskom," je opisal Sekulić, ki je vesel, da sta pri tem pomembno vlogo odigrala prva zvezdnika Goran Dragić in Luka Dončić: "Ni naključje, da sta med najboljšimi v NBA. Tega se zavedamo ekipa, jaz, in to s pridom izkoriščamo."

Gogi in Luka strnila vrste vsak na svoj način

Luka je v večini govoril na parketu, potem ko je Nemcem natresel 36, Franciji 47 točk, kar je drugi najboljši dosežek na evropskih prvenstvih. Gogi je kot kapetan stkal vez med vsemi soigralci, kar jih je naredilo na zadnjih dveh tekmah drugačne, velike. Postali so reprezentanca, na katero gledajo s strahospoštovanjem, tako so nekatere ekipe v četrtkovih obračunih preračunavale, kako bi se izognile Sloveniji v izločilnih bojih. Vsaj do polfinala.

Foto: Vid Ponikvar

Najbolj pomembno vprašanje je, ali bo Mike Tobey pripravljen za sobotni obračun, potem ko si je zvil gleženj na dvoboju z Nemci. Iz našega tabora prihajajo spodbudne novice, da ga bomo najverjetneje videli v delovni opravi v soboto ob 14.45.

"Borbenost mora biti zaščitni znak"

Predvsem pa se zavedajo, da bodo morali biti zbrani, osredotočeni in borbeni, če bodo želeli priti do medalje ali celo vnovičnega zlata.

Foto: FIBA

"Značaj, timski duh, zmagovalna mentaliteta. To potrebujemo tudi v nadaljevanju. Proti Franciji ob koncu ni šlo po načrtih, nismo zadeli odprtih metov, a ta značaj, želja in volja povedo zelo veliko o tej ekipi. Rezerve so še. Zdaj moramo gledati, da bomo še boljši. Velik primanjkljaj je bil, ker ni bilo Tobeyja, a smo ga znali nadomestiti. Fantje so pokazali še en vrhunec borbenosti. Ta mora biti zaščitni znak te reprezentance," so jasne besede Sekulića.