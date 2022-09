Kaj sta osrednji značilnosti in vrlini Zorana Dragića? Neizmerna borbenost in nepopustljivost. S takšno vnemo se je lotil tudi Francozov. "Samozavestni smo. Bili smo že prej, vendar je razlika v tem, da gremo zdaj na parket z 200-odstotno motiviranostjo," poudarja mlajši od bratov Dragić, ki se je že navadil izvrstnih predstav Luke Dončića. "On naredi svoje, mi mu pomagamo po svojih najboljših močeh. Glavna igralca sta on in Gogi (Goran Dragić, op. a.). Preostali čakamo, igramo obrambo."

Sanjski zaključek skupinskega dela na EuroBasketu. V manj kot 24 urah ste premagali Nemčijo in Francijo ter osvojili prvo mesto v Kölnu. Kakšna je bila zadnja tekma s Francijo?

Naporna. Nismo imeli niti enega dneva prostega. Začeli smo z nekoliko slabšo energijo, nato smo strnili vrste. Prišli smo do vodstva. Bila je zelo tesna in naporna tekma. V naši skupini ni bilo lahke tekme. Prigarati smo si morali prvo mesto. Utrujeni smo. Zdaj imamo tri dni časa, da se pripravimo na osmino finala.

Koliko se je poznalo, da v postavi ni bilo Mika Tobeyja, ki ima zvit gleženj? Vendarle imajo Francozi visoke košarkarje pod obročem.

Njegova odsotnost je bila za nas velik minus. Imamo igralce, ki se borijo. Ne igrajo na svojih igralnih položajih, a so pustili srce na parketu. Pokazali smo, da lahko igralca manj nadoknadimo z borbenostjo.

Foto: Vid Ponikvar

Tudi sami ste je izžarevali ogromno. Dobesedno ste se metali v igralce in za žogo.

Šlo je na vse ali nič. Igralo se je za prvo mesto. Tekma je bila kot finale. Vedeli smo, da nam bo ob zmagi lažje v nadaljevanju. Želeli smo si prvega mesta. Škoda bi bila, da bi izgubili.

Kaj porečete na predstavo Luke Dončića, ki je dosegel 47 točk in v napadu vlekel slovenski voz?

Mah, to je brez zveze. Škoda besed. Vsi vemo, kaj lahko naredi. Neverjeten je. Lahko smo veseli, da je tako razpoložen in da ga imamo mi, Slovenci.

Kako je vam, reprezentančnim kolegom, na parketu spremljati njegov šov?

Navajeni smo tega. Nam je to običajno. Spodbujamo ga. On naredi svoje, mi mu pomagamo po svojih najboljših močeh. Glavna igralca sta on in Gogi (Goran Dragić, op. a.). Preostali čakamo, igramo obrambo.

Delovati morajo kot družina, poudarja Zoki. Foto: Vid Ponikvar

Videti je, da so vas tista tekma proti Bosni in pogovori po njej povsem spremenili. Povsem drugačen obraz ste začeli kazati. Kakšna zmaga je bila to s psihološkega vidika, da ste dosegli napredek?

Imeli smo sestanek in si povedali stvari. Da ne bo šlo naprej, če ne bomo delovali kot družina. Tega se zavedamo in tako moramo delovati. Pridobili smo si samozavest. To smo imeli sicer že sicer prej, vendar je razlika v tem, da gremo zdaj na parket z 200-odstotno motiviranostjo.

Slovenski navijači so vas spremljali že v Kölnu, še več pa jih lahko pričakujete v Berlinu. V kakšno podporo so bili?

Najboljši so. Vsa čast, da so nas prišli spodbujat. Neverjetni so. Verjamem, da jih bo zdaj v Berlinu še več. Lepo je igrati z njihovo podporo. Vesel sem, da smo za njih zmagali.