V Kölnu mu srce ni zaigralo le zaradi Dončića in druščine #video

Mišo Brečko je v Kölnu pustil velik pečat. Zdaj se je vrnil, si ogledal tudi tekme košarkarske reprezentance. Ob takšnem nadaljevanju bo nogometni selektor reprezentance do 17 let odpotoval tudi v Berlin, kjer bodo zaključni boji EuroBasketa. Foto: Jaka Lopatič

"Priznam, srce mi zaigra, ko vidim vse znano v Kölnu. Sedem let sem preživel tu. Vežejo me posebne vezi, zgodbe. Zdaj sem bil tu med drugim zaradi slovenskih košarkarjev. In šel bom tudi v Berlin na finale," je nekdanji slovenski nogometni reprezentant in zdajšnji selektor izbrane vrste do 17 let Mišo Brečko dal vedeti, da bo ponovil zgodbo iz Istanbula pred petimi leti. Le da mu tokrat ne bo treba klicati agenta, da bi mu uredil vse potrebno za odhod na finale, v katerem je Slovenija nato osvojila zgodovinsko zlato medaljo.

Že pred prihodom slovenskih košarkarjev v Köln sta pečat v tem milijonskem nemškem mestu pustila slovenska nogometaša Milivoje Novaković in Mišo Brečko. Drugi je velik ljubitelj košarke, zato je prišel v ta konec Nemčije, obisk pa je bil tudi službene narave.

Eden pomembnejših nogometašev v slovenski izbrani vrsti je leta 2018 nekoliko potiho končal bogato kariero. Večji del te je prebil v Kölnu, kjer je bil tri leta tudi kapetan. Vse od odhoda iz Slovenije leta 2004 je, zanimivo, igral le za nemške klube. A ni edini Slovenec, ki ga poznajo v tem mestu. Če je Brečko skrbel, da napadalci niso našli lahke poti do gola, je na nasprotni strani nogometne zelenice Novaković polnil mreže tekmecev.

Skupaj sta se veselila lepih in slabih trenutkov, a pustila pečat, zato je razumljivo, da ju prebivalci tega mesta poznajo in častijo. Brečko se je v preteklih dneh z razlogom mudil v Kölnu. Prijetno je združil s koristnim. Kot velik ljubitelj košarke si je ogledal tekme slovenske reprezentance v skupini B, hkrati pa kot selektor reprezentance do 17 let pobližje spoznal trenažni proces mladinske selekcije pri Kölnu. Za to igra nadarjeni slovenski nogometaš Jaka Čuber Potočnik, ki je lani prišel iz Olimpije in z igrami in goli že navdušuje odgovorne v klubu.

Pred ogrevanjem klical agenta, da mu je rezerviral letalo in hotel v Istanbulu

"Priznam, srce mi zaigra, ko vidim vse znano v Kölnu. Otrokom sem pokazal, kje so se rodili. Morda so že malce pozabili na tiste čase. Zelo lepo je. Sedem let sem preživel tu. Vežejo me posebne vezi, zgodbe. Bili so lepi in težki časi," je v pogovoru s predstavniki slovenskih novinarjev, ki poročajo o dogajanju na evropskem košarkarskem prvenstvu, sprva dejal Brele.

Mišo Brečko in Marko Šuler sta bila soigralca v izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar

Tudi sam je ljubitelj košarke. Celo tako velik, da si je pred petimi leti na vsak način želel ogledati finale v Istanbulu, kjer je Slovenija osvojila naslov evropskega prvaka: "Takrat sem igral v Nemčiji pri Nürnbergu. Hitro sem organiziral, da sem šel na finale v Istanbul. Igrali smo v Duisburgu. Ko so se košarkarji uvrstili v polfinale, sem šel pred ogrevanjem na stranišče in rekel agentu, naj mi rezervira hotel in letalo, vstopnico bom pa že nekako dobil. Zunaj na stadionu je bilo 40 tisoč ljudi, jaz pa sem rezerviral vstopnico. S kolegom sva se nato pripeljala na letališče v München in skupaj letela v Istanbul."

Zagotovo bo prišel v Berlin

Poleg nogometa sta mu najbolj pri srcu košarka in tenis. Ko je bil mlajši, je košarko tudi veliko igral, tako da je povsem razumljivo, da smo ga srečali prav v Kölnu, kjer je naša izbrana vrsta v sredo končala tekme skupinskega dela in se dan zatem preselila v Berlin. Verjame, da bi košarkarji tudi letos lahko spisali lepo zgodbo: "Upam, držim pesti. Lepo jih je gledati. Upam, da letos ponovijo. Zagotovo pridem v Berlin."

Foto: Vid Ponikvar

Kako je igrati na velikem odru, dobro ve tudi nekdanji desni bočni branilec, ki je v dresu Slovenije leta 2010 igral na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. Takšnega uspeha, kot ga je dosegla košarkarska izbrana vrsta, nogometna še ni. Trenutno je celo daleč od nastopov na velikem odru. Dvanajst let je že minilo, odkar je nogometna vrsta zaigrala na zadnjem večjem tekmovanju: "Nogometaši se bodo morali potruditi, da bodo spet ustvarili, doživeli kaj takšnega. Veliko boja, odrekanja je potrebnega. Morda pa doživijo, ker je vredno."

"Luka Dončić? Znanstvena fantastika."

Slovenija ima z Janom Oblakom in Samirjem Handanovićem dva vrhunska vratarja, vendar so razsežnosti pri košarkarju Luki Dončiću bistveno večje, saj je s svojimi predstavami postal svetovna zvezda. To poudarja tudi Trboveljčan: "Oba vratarja sta fenomenalna, a takšnih sfer, kot so pri Dončiću, v nogometu nimamo. Spremljam Lukove igre, ker že tako ali tako rad gledam košarko. Takšne razsežnosti pri tej starosti ... Znanstvena fantastika. Uživam ob njegovih igrah in tudi ob drugih košarkarjih ali, na primer, Olimpiji. Krasno je iti na tekmo in si jo pogledati. Dončić je super in v posebnih sferah. Tudi to, kar je naredil Goran Dragić, je spoštovanja vredno."

Od mladih nogometašev se Benjamin Šeško razvija v odličnega nogometaša, vendar je pred njim še dolga in trnova pot. V tej sezoni bo še igral za Salzburg, nato se bo prihodnje poletje preselil v Leipzig na večji oder. "Zelo mlad je in velik talent. Zdaj se bo zanj pot šele začela. Letošnja sezona je zelo pomembna. Morda bo v Salzburgu pod nekoliko večjim pritiskom. Je pa ekipa tista, ki potisne posameznika naprej," je v lokalu na "zloglasnem" Heumarktu še dejal Brečko in za konec v spodnjem videu dal vedeti, kje se je zgodila neljuba "nesreča" z avtomobilom, ko je vozil po tračnicah v starem delu mesta.