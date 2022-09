Zaradi težav na železniški postaji vendarle v Berlin z letalom

Slovenski košarkarji so imeli v sredo in četrtek v Kölnu zelo težki tekmi. V sredo so najprej premagali Nemčijo, v četrtek pa so z borbeno in izjemno igro Luke Dončića premagali še Francijo. Zagotovo sta tekmi na naših košarkarjih pustili posledice.

Zato so se v taboru slovenske reprezentance odločili, da se v Berlin, kjer bodo na sporedu izločilni dvoboji, odpravijo z vlakom. Na ta račun so lahko slovenski fantje dlje spali. Če bi šli z letalom, bi morali biti na letališču že v jutranjih urah.

Po pisanju nemških medijev p na železniški postaji v Kölnu vlada kaos. Zaradi okvare signalne omarice je železniški promet skorajda povsem ohromljen, zato se pojavljajo tudi zamude in odpovedi. Zjutraj je bil v Kölnu močan naliv, ki je povzročil okvaro.

German dynamism is when the train from Bonn to Köln is interrupted twice. And you’re waiting in the rain in the middle of NRW for train #3 to arrive in 30 minutes, for what should have been a 30 min total journey. pic.twitter.com/yH77QSyYf1