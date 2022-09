Goran Dragić mora selektorju poslati signal

"To, da ga imamo, moramo izkoristiti," poudarja selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić, ko beseda nanese na kapetana Gorana Dragića. Ta je s svojimi izkušnjami in kakovostjo zlata vreden člen izbrane vrste, ki ga bodo krvavo potrebovali v izločilnih bojih. Slovenija jih bo začela v soboto proti Belgiji.

"Malce tudi taktiziramo. Ni nujno, da bomo naslednjo tekmo začeli tako. Vsem ustreza tako. Tudi Gogi nima težav s tem. Verjamem, da bo zelo pomembno, kdo bo končal tekmo. Ne bi rad preveč debatiral o tem. Zavestno smo se odločili. To deluje. Bomo videli, kako bo," je pred začetkom evropskega prvenstva o vlogi Gorana Dragića dejal selektor Aleksander Sekulić, ki je tudi na prvih treh obračunih kapetana naše izbrane vrste v igro pošiljal s klopi, s čimer ta ni imel težav, saj mu je pomembno, kdo tekmo končan na parketu.

Nato je prišla tekma z Bosno in Hercegovino. Za kratek hip smo se že ustrašili, da se je morda poškodoval, ker ga selektor 14 minut zapored ni poslal v igro, kar ga je Gogija zmotilo. Zlasti zato, ker potrebuje kontinuiteto in ker je tisto tekmo Slovenija izgubila. "Vprašajte selektorja," je po takratnem porazu na Sportalovo vprašanje, zakaj je toliko minut nepretrgoma sedel na klopi, odgovoril Dragić.

Sledil je odziv v izbrani vrsti, ki je povzročil pretres in zasuk v pozitivno smer. Tudi drugi reprezentanti so takrat izrazili nekaj nestrinjanja s strokovnim vodstvom. Pogovori so padli na plodna tla, kar je najpomembneje. Izkazalo se je, da je Slovenija potrebovala ravno ta mini pretres. Med igralce se je naselila izjemna borbenost, ki so jo nato izžarevali proti gostiteljem Nemcem in za konec še proti Francozom, proti katerim so igrali brez poškodovanega Mika Tobeyja. Kazali so šampionski sijaj.

Gogi uživa v košarki

S selektorjem sta dogovorjena glede njegove vloge in igranja na parketu. Foto: FIBA Pričakovati je bilo, da bo Gogi dvoboj z Nemci začel v prvi peterki, kar se je zgodilo in ponovilo tudi proti Franciji. Na obeh tekmah je skupaj odigral debelih 71 minut, proti galskim petelinom kar 39 minut in 39 sekund. Dal je sebe, za Slovenijo. "Pri 36 letih sem igral 39 minut in 39 sekund. Še vedno uživam v košarki. Adijo, Köln, se vidimo v Berlinu," je Gogi zapisal na profilu na Instagramu po koncu zadnjega obračuna v Kölnu. Na njegov zapis se je odzval tudi sloviti teniški igralec Novak Đoković: "Močan si, brat! Upam, da bom tudi jaz takšen, ko bom dopolnil 36 let, torej čez eno leto."

Pri tej starosti igrati na tako visoki ravni in predvsem s takšnim tempom je nekaj velikega, spoštovanja vrednega. Za Gogija je namreč značilno, da se kot ekspresni vlak poda v protinapade in grize v obrambi, za kar košarkar potrebuje dobro telesno pripravljenosti, saj se ob takšnem tempu porabi veliko energije in moči.

"To, da ga imamo, moramo izkoristiti"

Selektor Sekulić je zbranim slovenskim novinarjem dejal, da ni majhna stvar, da je pri tej starosti igral praktično vso tekmo proti Franciji: "Kaj majhna, to je velika stvar. Pogovorila sva se in dogovorila. Tak je bil dogovor pred poletjem - da ga bomo izkoristili maksimalno in ga privarčevali za pomembne tekme. Načrt je bil, da proti Nemčiji in Franciji igra več. Dogovorjena sva, da mi pošlje signal, če je utrujen. To, da ga imamo, moramo izkoristiti."

Njegovo kakovost in sposobnosti vodje bo Slovenija krvavo potrebovala v izločilnih bojih. Foto: FIBA

Kakovost najkoristnejšega košarkarja z EuroBasketa 2017 bo slovenska reprezentanca še kako potrebovala v izločilnih bojih letošnjega evropskega prvenstva, tako na parketu kot tudi ob njem. Slovenija bo v soboto najprej ob 14.45 igrala v osmini finala proti Belgiji. V primeru zmagi bo sledil četrtfinalni obračun (sreda, 14. september), v katerem ji bo nasproti stal zmagovalec dvoboja med moštvoma Ukrajine in Poljske. Nato se začne zaključni lov za medalje. In ena od teh je v Dragićevih mislih, saj bi jo rad osvojil skupaj z bratom Zoranom, ki zlatega Istanbula zaradi poškodbe kolena ni dočakal na parketu v slovenski ekipi. Jasno je, da bo slovenska ekipa kapetana potrebovala na parketu, saj daje širino, kakovost in ima hkrati pomembno povezovalno vlogo.