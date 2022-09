Nagrada in past obenem, pri Tobeyju še ni padla končna odločitev #video

"Včeraj je bilo kar naporno. Košarkarska zveza Slovenije je naredila dober posel, ker nismo šli s tistim zgodnjim letalom. Po drugi strani je bil zaplet z vlaki, zveza pa nam je nato uredila letalo, s katerim smo poleteli v Berlin. Hitro smo bili tu in šli spati. Danes smo imitirali jutrišnji dan, da preslikamo situacijo. Verjamem, da nam bo uspelo," je Klemen Prepelič razložil, kako je potekala pot iz Kölna v Berlin.

Trening slovenske košarkarske reprezentance

"Videli smo, da lahko izgubimo z vsakim, lahko tudi premagamo vsakogar"

Slovenska reprezentanca je petkov trening pred sobotnim obračunom osmine finala proti Belgiji opravila v pomožni Max Schmeling Halle, kar pomeni, da bodo naši igralci koše v Mercedes Benz Areni, kjer bodo potekali izločilni boji, preizkusili šele v času tekme. S tem se v našem taboru ne obremenjujejo. Vzdušje je bilo na treningu sproščeno, kot je to pri njih v navadi.



Zavedajo se, da premorejo bistveno več kakovosti kot belgijska reprezentanca, vendar to še ne pomeni, da jim bodo Belgijci zmago kar podarili. Kakovost bodo morali potrditi na parketu. Tudi pogled naprej ob pričakovanem napredovanju je za Slovenijo spodbuden. Lahko bi rekli, da so si s prvim mestom v skupini B na široko odprli avtocesto do polfinala. "Zagotovo je nagrada, zna pa biti tudi past. Mogoče smo si olajšali pot, ampak to še ne pomeni, da bo delo lahko. Vse ekipe tu so dobre. Tudi te, ki so prišle v naš del tabele. Belgija je denimo premagala Španijo. Njeni košarkarji znajo igrati. Če ne bomo pripravljeni, kot da gre za finale, bomo imeli lahko težave. Videli smo, da lahko izgubimo z vsakim, lahko pa tudi premagamo vsakogar. Ta tekma bo odvisna samo od nas," je jasen Edo Murić.

"Tobey? Upajo, da bo nared."

Za slovensko reprezentanco in navijače je spodbudna novica, da je desni gleženj Mika Tobeyja iz dneva v dan boljši. V petek je že lahko deloma opravil trening in bi lahko bil nared za sobotni obračun z Belgijo. V kolikor bo zdravniška služba ocenila drugače, pa ga lahko skoraj zagotovo pričakujemo v četrtfinalu. "Upam, da bo. Verjamem, da bo zdravniška služba naredila vse. Res delajo vse, da ga vrnejo nazaj na parket. Verjamem, da bo pripravljen," je optimističen selektor Aleksander Sekulić.

Na dan tekme bo padla odločitev o tem ali bo Mike Tobey igral ali ne.

In kdo so Belgijci? Za širšo javnost niso najbolj poznani. V prvi vrsti je treba izpostaviti osrednjega igralca Retina Obasohana, ki bo v prihodnji sezoni igral za evroligaški Asvel. "Fizikalci so. Igrajo na protinapade. Imajo dobro obrambo, veliko prevzemajo. Treba bo odigrati na sto odstotkov. Če se razletijo njihovi igralci, znajo postati zelo nevarni. Treba bo iti na vse ali nič. Vemo, da en spodrsljaj pomeni letalo domov. Vsaka tekma je kot zadnja in upam, da bomo do konca odigrali še štiri," poudarja Murić.

Vcepiti slovenski sistem

Belgija je v uvodnem delu v gruzijski skupini osvojila četrto mesto, kjer je premagala domačine, Bolgarijo in presenetljivo Španijo. Prav to tekmo slovenska reprezentanca izpostavlja, da mora biti kot opozorilo. Foto: Vid Ponikvar

"Belgija je zagotovo zelo korektna ekipa, solidna, z izkušnjami. Manjka njihov najboljši igralec Sam Van Rossom, a to ne spremeni nobenega dejstva, da bodo šli maksimalno v tekmo. Nikoli ne odstopajo od tega, kar delajo. Ne glede na to, ali so v prednosti ali v zaostanku s 15 točkami razlike, vedno igrajo svojo igro. Od prvega trenutka bo treba vcepiti našo igro, naš sistem in jih poskušati zlomiti čim bolj zgodaj," je pred tekmo osmine finala jasen Prepelič.