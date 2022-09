Špansko opozorilo Sloveniji

Če bi Slovenija in Belgija igrali nogometno tekmo, potem bi bilo jasno, da bi bila naša reprezentanca v podrejenem položaju. A je govora o evropskem košarkarskem prvenstvu in osmini finala, v katerem je kakovost občutno na strani Slovenije. Zmaga Slovenije je pričakovana, a bo treba biti preudaren že od vsega začetka. Belgijci so namreč v skupinskem delu presenetili Španijo, poudarjajo v slovenski ekipi.

Ob 14.45 čaka slovenske košarkarje prvo dejanje izločilnih bojev. Njihova želja in hkrati cilj je odigrati še štiri tekme EuroBasketa, kar pomeni uvrstitev v finale ali da bi se potegovali za bronasto medaljo. Prva ovira na poti je Belgija, ki je bila v skupini A četrta.

Trening slovenske košarkarske reprezentance (Foto: Vid Ponikvar)

Belgijci se ne predajo

Premagala je gostiteljico Gruzijo, Bolgarijo in presenetljivo Španijo. In prav ta tekma je opozorilo za našo izbrano vrsto, da bo morala od prve žoge igrati agresivno in borbeno. S takšnim pristopom, kot so ga igralci kazali proti Nemčiji in Franciji ob koncu skupinskega dela v Kölnu.

Foto: Vid Ponikvar

"Belgijci so na začetku izgubljali proti Špancem, ker so ti agresivno pokrivali tekmeca. Zaradi nekaterih menjav je agresivnost upadla. Nato so začeli igrati obratno. Dali so nekaj lahkih košev, ker so Španci naredili nekaj neumnosti. Začeli so zadevati mete in tekma se je obrnila. Videti je bilo, da so Španci mislili, da bodo tekmo obrnili, vendar je niso," opozarja pomočnik Aleksandra Sekulića v naši izbrani vrsti, Jernej Valentinčič.

Trojica, na kateri sloni igra

Osrednja nevarnost pri Belgijcih bo grozila s strani Retine Obasohana, ta je s 14,8 točke na tekmo najboljši strelec. Paziti bo treba tudi na organizatorja igre Emmanuela Lecomta, ki dosega 13,6 točke in 3,6 asistence na tekmo. Naslednji v vrsti je center Ismael Bako. Vse tri omenja tudi Valentinčič: "V belgijski ligi se igra fizično in tako je tudi v reprezentanci. Prva stvar, ki je njihova značilnost, je protinapad. Veliko uporabljajo pick'n'roll. To bo treba zaustaviti. Morda so Belgijci neznanka za gledalce, vendar na primer igrajo v Španiji in v drugih dobrih evropskih klubih. Na položaju 1, 2 bi opozoril na Obasohana. Večinoma je igral na dvojki. Res je prodoren, močan. Na mestu organizatorja igre je Lecomte, na centrskem položaju Bako. Ti trije so do zdaj dajali ritem njihovi igri."

Foto: Vid Ponikvar

Kaj je ključ za zmago slovenske reprezentance, je jasno. Kakovost je občutno na strani naše izbrane vrste, predvsem pa bo treba igrati borbeno in zbrano. S takšnim pristopom preboj v četrtfinale ne bi smel biti otežen in ne bi smel izostati: "Ni več popravnih izpitov. Za nas se prvenstvo začenja zares. Ključ bosta zadnji dve tekmi. S takšno energijo in osredotočenostjo težko izgubimo proti katerikoli ekipi. To je ključ. Vemo, da je nenavadna ura. Tudi zanje je. Dobro se moramo pripraviti, naspati. Misli je treba zbistriti in tudi rezultat ne bo izostal."

Ali bo na tej tekmi igral tudi Mike Tobey, ki si je proti Nemčiji zvil gleženj, bomo videli pred tekmo. Nekaj pa je jasno. Slovenija ima glede na kakovost lepo odprto pot do polfinala, saj bo ob pričakovani današnji zmagi v četrtfinalu igrala proti zmagovalcu dvoboja Poljska - Ukrajina.