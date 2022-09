"Še eno opozorilo za nas"

"Začetek je bil dober, vendar sem videl, da energija ni bila prava. Kakovost ekipe je tudi, da osvoji tekmo, ko nima svojega dne. Naslednja tekma bo enaka. Moramo biti pripravljeni. Nato pa bomo videli, kako in kaj," se je borbeni Edo Murić dotaknil dvoboja osmine finala proti Belgijcem, ki so dobre tri četrtine parali živce slovenski reprezentanci. Zaveda se, da bodo morali biti obrazi v četrtfinalu pravi, da bodo prišli v sklepne boje za medalje.

Kakšen je vaš komentar po zmagi proti Belgiji v osmini finala?

To je bila ena izmed slabših predstav. Ne vem, kaj je bil razlog. Energija ni bila prava. Sem pa vesel, da smo ob slabem dnevu izvlekli zmago. Težka tekma je bila. Niso se predali. Zelo fizični so bili. Sodniki so dopustili veliko kontakta. Malce smo se ob polčasu tudi bali, ker ni bil naš dan. Ponosen sem na svoje soigralce.

V nekem trenutku so bile glave videti zaskrbljene. Kaj je botrovalo temu, da niste tekmeca zlomili že prej?

Druga ekipa smo, ko se ne bojimo tekmeca. Vemo, imamo govore, da moramo iti na polno. Da ne smemo podcenjevati. Preprosto nimaš teh metuljčkov v sebi, kot jih imaš proti Franciji, Srbiji, Grčiji. Preprosto se te tekme bojiš. Vedeli smo, da bomo morali dati vse od sebe in da se Belgijci ne bodo kar sami premagali. Zelo sem se bal te tekme. Začetek je bil dober, vendar sem videl, da energija ni bila prava. Kakovost dobre ekipe je tudi, da osvoji tekmo, ko nima svojega dne. Naslednji obračun bo enak. Moramo biti pripravljeni. Nato pa bomo videli, kako in kaj.

Foto: Vid Ponikvar

Kaj je bil razlog, da igra ni stekla po vaših željah?

Nervozni smo bili. Niti v napadu in obrambi nismo bili videti pravi. Na silo je bilo. Nismo mogli razviti svoje igre, protinapadov. Tudi ko smo bili sami na "zicerjih", smo jih zgrešili. Sam dva, na primer. Želja je bila, vendar je bil dan nenavaden in ne veš, kaj narediti. V nas se je naselila nervoza, ker bi bila katastrofa, če bi se tu ustavila naša pot. K sreči se ni. To je za nas še eno opozorilo.

Kako sami gledate na dejstvo, da je bila igra na trenutke statična?

Res je bila. Vse so prevzemali. Raketo so polnili, nismo mogli vzeti meta. Ko ti ne gre, je košarka zelo nevarna in težka za gledanje. Kot je bila težka za gledanje, je bilo tudi težko nam na parketu. Ne uživaš in ne moreš razviti prednosti. Na koncu nam je uspelo. Zelo težka tekma je bila. Veliko težja, kot na koncu kaže rezultat.

Foto: Vid Ponikvar

Vam je vseeno, kdo bo vaš naslednji tekmec?

Naslednjo tekmo smo spet odvisni sami od sebe. Če bomo prišli s polno vnemo, se ne bojim. Ne sme biti spet takšna tekma, kot je bila zadnja. Vse moramo dati od sebe, uživati v igri ter igrati svojo igro.

Vam bo tridnevni premor koristil ali je časovno obdobje brez tekem predolgo?

So prednosti in slabosti. Spočiješ se, a izgubiš ritem. Treningi so enourni in ne moreš razviti pravega treninga, da bi se utrudil. Popolno bi bilo, da bi igrali vsak drugi dan. Preprosto je, kot je. Dobro je za to, da se spočijemo, ne za ritem. A je za vse isto. Upam, da nam bo uspelo.