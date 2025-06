V kolesarskem svetu je prišlo do trenutka, ko je prvi kolesar prejel kazen, ki jo je vpeljala Mednarodna kolesarska zveza UCI. Oscar Riesebeek je spisal zgodovino na neslaven način. Zaradi nevarne poteze in drugega rumenega kartona na dirki po Belgiji je postal prvi kaznovani po novem pravilu UCI, ostal brez državnega prvenstva in se javno pokesal.

Po prejetem drugem rumenem kartonu bo moral 32-letni Nizozemec Oscar Riesebeek izpustiti državno prvenstvo, piše cyclinguptodate.

Riesebeek je prvi karton prejel že v 2. etapi, nato pa se je v zadnji etapi proti Bruslju znašel v boju za pozicijo z ekipo INEOS Grenadiers. Namesto po cesti je vozil kar po robniku, pri poskusu vrnitve na cesto pa ni našel prostora, izgubil nadzor in padel z veliko hitrostjo – posledično je moral dirko predčasno končati.

V uradni izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih ekipe Alpecin-Deceuninck, je Riesebeek komentiral prejeto sedemdnevno prepoved tekmovanja, ki mu jo je naložil UCI: "Sprejemam posledice svojih dejanj. Seveda me boli, da bom izpustil državno prvenstvo. Ko pogledam nazaj, se zavedam, da sem ravnal napačno in ogrozil tudi druge kolesarje. Iskreno mi je žal in se opravičujem. Pravila so jasna. Če se uporabljajo dosledno, jih popolnoma spoštujem. Zdaj si bom vzel nekaj časa za počitek in pripravo na naslednje cilje."

Čeprav Riesebeek naslednjih ciljev ni razkril, številni pričakujejo, da bo letos prvič nastopil na Dirki po Franciji, kjer bo pomagal Mathieuju van der Poelu in Jasperju Philipsenu v boju za etapne zmage.