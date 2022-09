Cedevita Olimpija niz pripravljalnih tekem končala z zmago

Zagrebčani so Ljubljančanom upirali le v prvi četrtini, ki so jo dobili s 14:13, nato pa so člani Cedevite Olimpije do polčasa ušli na +11 (43:32) in prednost ohranili do konca.

Dvomestno število točk so dosegli Marko Radovanović (13), Yogi Ferrell, Amar Alibegović (oba po 12), Josh Adams (11) in Mirko Mulalić (10). Svojo prvo tekmo v tem pripravljalnem obdobju sta odigrala Edo Murić in Aaron Harrison.

V petek superpokal

Pred ljubljansko zasedbo je zadnjih nekaj dni pripravljalnega obdobja, v petek ob 20.15 pa bo sezono uradno odprla z obračunom slovenskega Superpokala. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca se bodo v Škofji Loki za prvo lovoriko v novi sezoni pomerili z domžalskimi Helios Suns.