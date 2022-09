Slovenski superzvezdnik je tudi uradno vstopil v pripravljalno obdobje svoje pete sezone v dresu Dallas Mavericks. Ekipa bo letos nekoliko spremenjena, zato je njena moč še velika uganka. Za več kot sto milijonov je ekipo za barve New York Knicks zapustil Jalen Brunson, ki je bil v pretekli sezoni večkrat eden izmed najboljših posameznikov kluba iz Teksasa. So pa pri Mavericks poskušali zapolniti vrzel pod košem, saj sta ekipo okrepila JaVale McGee in Christian Wood. Ob tem sta v klub prišla še Jaden Hardy in Tyler Dorsey, ta je kazal dobre predstave na EuroBasketu z Grčijo, s katero je nastope sicer končal v četrtfinalu.

"Mislim, da bo to drugačna ekipa kot lani. To bo drugačna sezona, bomo videli, česa smo spodobni. Upam, da bomo do božiča ujeli ritem in spoznali, kdo smo," je prepričan trener Dallasa Jason Kidd. "Ekipa je spremenjena. Jalena Brunsona je nemogoče nadomestiti. Res je vrhunski igralec, zelo sem bil vesel, ko je bil v naši ekipi. Letos pa bo tako večjo vlogo prevzel Spencer Dinwiddie, verjamem, da mu lahko uspe. Vesel sem, da sta se ekipi pridružila tudi McGee in Wood, ki bosta zagotovo velik doprinos ekipi ne le pod košem in v napadu, ampak tudi v obrambi," pa je o novih močeh v ekipi dejal Luka Dončić.

Mavsi so imeli v pretekli sezoni peto najboljše razmerje zmag in porazov med vsemi ekipami v ligi (52:30). V prvem krogu končnice so ugnali Utah Jazz, nato so bili boljši od Phoenixa, v finalu zahoda pa so jih nato ustavili poznejši prvaki, košarkarji Golden Stata. "To je za nas zelo pomembno. To, da smo prišli tako daleč, je izjemno pomembno. To je bila odlična izkušnja in zdaj vemo, kaj je potrebno, da se uvrstimo v finale," je prepričan Kidd, ki v novi sezoni znova veliko pričakuje od slovenskega zvezdnika Luke Dončića.

Za slovenskim košarkarjem je izjemno naporno poletje, v katerem je bil vodja slovenske reprezentance na EuroBasketu. Po izpadu v četrtfinalu je imel tako manj kot dva tedna časa za počitek in prihod v Dallas, kjer bo šlo kmalu zares. Kidd, ki se je igre Dončića na EuroBasketu ogledal v živo, je sicer zatrdil, da bo Dončić v začetku priprav dobil nekaj več odmora.

"Naredili bomo načrt in videli, kaj si tudi sam želi. Iz tega bomo izhajali. Če se bomo dobro sporazumevali, mislim, da ne bomo imeli težav. Luka je v formi, za to nam ni treba skrbeti. Zdaj je edino vprašanje, kako dejaven bo na trening kampu glede na to, da je za njim poletje, v katerem je ogromno igral," je še dejal Kidd.

Da je bil po prvenstvu močno izčrpan, pa je potrdil tudi Dončić sam. "Zdaj sem dobro. Po prvenstvu sem spal po 13, 14 ur na dan, a zdaj sem se spočil. Cilj je vedno enak tako zame kot za ekipo. Hočemo osvojiti prvenstvo, to je naš edini cilj in za to delamo. S trenerji se še dogovarjamo za moj načrt dela, verjetno bom kakšen trening izpustil, a se nismo še nič dogovorili. Moj gleženj je v redu, veliko boljše, kot je bil. Tudi sicer se počutim dobro," je o svojem stanju dejal slovenski košarkar.

Reprezentančno poletje je končal razočaran v četrtfinalu po porazu s Poljsko. "Z reprezentanco sem bil dva meseca, v tem času smo res ogromno trenirali. V igri za reprezentanco je veliko čustev, vse poletje nameniš le temu. Je zelo zahtevno. Včasih si želiš biti kje na plaži, pa moreš na trening. A uživam v vsakem trenutku v reprezentančnem dresu," je dejal Dončić, ki se je ob tem ozrl tudi že proti novi sezoni. Prva tekma Dallas čaka 20. oktobra proti Phoenixu, pred tem pa bodo Mavs odigrali tri pripravljalna srečanja, prvo že 6. oktobra proti Oklahomi.

"Letos bo konkurenca na zahodu še hujša kot lani. A verjamem, da smo se iz tega veliko naučili. Če bi postal MVP, bi bila to seveda uresničitev sanj. O tem vsi sanjamo, a to je dolg proces in upam, da bom nekega dne tam. O tem sploh ne razmišljam, razmišljam o ekipi. Upam, da bomo sezono dobro začeli, a še bolj pomembno je, kako jo končaš. Sezono moramo začeti veliko bolje kot lani," je bil še jasen Dončić, ki je bil na medijskem dnevu prešerno razpoložen, še posebej se veseli sodelovanja z Markom Milićem.

"Bil je prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA. Bil je odličen košarkar, skakal je čez avte, upam, da bo tudi nam zdaj pomagal pri tem (smeh, op. p.). Je velik doprinos k ekipi in upam, da nam bo veliko pomagal v tej novi sezoni," je o novi okrepitvi štaba Dallasa povedal 23-letni Slovenec.

