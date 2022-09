Luka Dončić se je po koncu poletja s slovensko izbrano vrsto že vrnil v Dallas, kjer bo v tem tednu tudi uradno vstopil v pripravljalno obdobje pred novo sezono. Dončić se je ta konec tedna mudil tudi na zvezdniškem teniškem turnirju, ki ga vsako leto organizira Dirk Nowitzki in na katerem zbirajo donacije za fundacijo Nowitzkega, s katero pomagajo otrokom v Dallasu na področju zdravja in izobrazbe.

Letos so bili na seznamu povabljenih med drugim poleg Dončića še igralec Ben Stiller, nekdanji član Dallasa in trener Brooklyna Steve Nash, pa košarkar J. J. Barrea, teniški igralec John Isner, upokojena teniška zvezdnika Andy Roddick in Mardy Fish, za lopar pa je prijel tudi Nowitzki.

"Vesel sem in počaščen, da sem tukaj. Na teh turnirjih se vedno zelo zabavamo," je dejal Dončić, na vprašanje, kako se počuti pred začetkom pripravljenega obdobja, pa je odgovoril v svojem slogu, da ima dobre občutke. "Več bom govoril jutri," se je pošalil Dončić, ki ga z Dallasom v ponedeljek čaka medijski dan. O teniških udarcih Luke Dončića se je pošalil tudi Nowitzki. "Misli, da je boljši, kot je v resnici," se je smejal Nowitzki, a mu Dončić ni ostal dolžan. "Z mano se nisi še nikoli pomeril v igri 1 na 1," se je pošalil še slovenski košarkar.

Dirk Nowitzki on Luka Doncic’s tennis game: “He thinks he’s better than he really is.”



Luka’s response: “You never play me 1-on-1.” pic.twitter.com/vlhTO1KL6o — Callie Caplan (@CallieCaplan) September 25, 2022

Dončiću je v igri dvojic med drugim v prvem krogu nasproti stala nekdanja številka ena moškega tenisa Andy Roddick. "Moja edina misel med igro je bila ta, da ne poškodujem Luke Dončića, še preden se sezona sploh začne," se je pošalil 40-letni Američan.

Andy Roddick after his first-round win over Luka Doncic: “My only thought was don’t let Luka Doncic get hurt before the season starts.” pic.twitter.com/4NMT1Kwycv — Callie Caplan (@CallieCaplan) September 25, 2022

Turnir si je ogledal tudi novi član Dallasa Marko Milić. Ime prvega Slovenca, ki je zaigral v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je na seznamu Dallasa zapisano med devetimi pomočniki Jasona Kidda, opravljal pa naj bi delo razvojnega trenerja.

