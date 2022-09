Uradni skupni začetek priprav na novo sezono Dallas Mavericks je tik pred vrati, v novem tekmovalnem obdobju pa član teksaškega kolektiva ne bo zgolj en Slovenec Luka Dončić. Na seznamu trenerskega štaba je namreč slovenska moč, in sicer Marko Milić.

Ime prvega Slovenca, ki je zaigral v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je na seznamu zapisano med devetimi pomočniki Jasona Kidda.

The work begins next week 😤



Your Mavericks Training Camp roster is set ⤵️ #MFFL pic.twitter.com/aKTOYKBFLY