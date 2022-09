Schröder se vrača k Los Angeles Lakers

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V svoji prvi sezoni pri jezernikih je v povprečju dosegal 15,4 točke in 5,8 podaje na tekmo, a dolgoročne pogodbe s kalifornijsko franšizo ni želel podpisati. V lanski sezoni je tako podpisal enoletno pogodbo z Bostonom, februarja pa se je preselil v Houston.

V minuli sezoni je v povprečju dosegal 13,5 točke, 3,3 skoka in 4,2 podaje na tekmo, vendar je sezono predčasno zaključil zaradi poškodbe rame. V svoji devetletni karieri v ligi NBA je Nemec zbral 621 nastopov za Atlanto, Oklahomo City, Los Angeles Lakers, Boston in Houston ter se v sedmih sezonah uvrstil v končnico. Nazadnje mu je to uspelo prav z Los Angelesom, ko je v prvem krogu izgubil proti Phoenix Suns.

Schröder trenutno z Nemčijo nastopa tudi na evropskem prvenstvu, kjer v povprečju dosega 21,6 točke in 7,3 podaje na tekmo. V petkovem polfinalu so Nemci morali priznati premoč Špancem s z 91:96 in bodo za tretje mesto igrali s Poljaki.