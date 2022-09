Dončić je drugačnega mnenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do začetka nove sezone lige NBA je še slab mesec, pripravljalno obdobje s tekmami pa se bo začelo 30. septembra. Dallas Mavericks Luke Dončića bodo prvega od treh tovrstnih obračunov odigrali 5. oktobra z moštvom Oklahoma City, sezono pa začeli z gostovanjem pri Phoenix Suns v noči na 20. oktober.

V pretekli sezoni so pri Dallasu naredili konkreten korak naprej v primerjavi s prejšnjimi leti, saj so popotovanje končali v konferenčnem finalu, v katerem so izgubili proti kasnejšim prvakom Golden State Warriors.

"Ne, mislim, da imamo odlične košarkarje v naši ekipi"

Ni malo takšnih, ki so že lani poudarjali, da bi Mavericks potrebovali kakšnega zvezdnika več, da bi v prihodnje stopili še korak višje, vendar je bil Dončić v pogovoru za ESPN drugačnega mnenja: "Ne, mislim, da imamo odlične košarkarje v naši ekipi. Veliko je podcenjenih košarkarjev, o katerih bi se moralo več govoriti. Mislim, da ne potrebujemo okrepitev. Mislim, da imamo odlično ekipo."

Luka Dončić je letošnje reprezentančno popotovanje končal s porazom proti Poljski v četrtfinalu evropskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

O tem, kdo so ti košarkarji, je Dončić povedal: "Kot prvi Dorian Finney-Smith. Zelo trdo dela. Eden najboljših obrambnih košarkarjev je, in če je sam v napadu, bo zadel met. Tu je Spencer (Spencer Dinwiddie, op. a.), ki bo imel veliko vlogo v novi sezoni. Potem je tu Christian Woods. Je nov košarkar v našem moštvu in ogromno bo prinesel."

"Upajmo, naziv MVP je nekaj neverjetnega"

Naslednja tema pogovora so bile tehnične napake, ki jih je v pretekli sezoni zbral 17. S sodniki se je ogromno pogovarjal tudi v reprezentančnem dresu na EuroBasketu, Slovenija pa je predčasno končala tekmovanje v četrtfinalu s porazom proti Poljski, zato je bilo vprašanje, kako bo brzdal glavo, na mestu: "Nerad izgubljam, zato sem takšen. Ob parketu sem povsem drugačen. Zavedam se, da se moram bolj nadzirati. Pa ne zaradi moje slabe podobe, to je slabo za vso ekipo. Te stvari ji ne pomagajo, zato moram gledati na soigralce in biti boljši."

Foto: Reuters

Slovenski košarkarski zvezdnik vselej poudarja, da v ospredju postavlja ekipni uspeh. Njegova želja je naslov prvaka lige NBA, s svojimi predstavami pa se je v zadnjih treh letih uvrstil v najboljšo peterko lige. V igri je bil tudi za naziv najkoristnejšega košarkarja, vendar je v zadnjih dveh letih MVP postal Nikola Jokić. "Upajmo, naziv MVP je nekaj neverjetnega. Če bi me izbrali za MVP-igralca, bi bil to neverjeten dosežek. Zelo bi bil vesel, a se nikoli ne ve. Upam, da bom v tem izboru," se je na to temo navezal Dončić.