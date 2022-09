Afera v ligi NBA: zaradi spolnega odnosa s sodelavko je ostal brez dela

Ime Udoka je v svoji prvi sezoni lani Boston popeljal do velikega finala lige NBA, zdaj pa je vsaj za eno sezono ostal brez dela. Kot so v tem tednu poročali ameriški mediji, je razlog, da je za eno sezono suspendiran, v tem, da je imel Udoka intimen odnos z eno izmed članic strokovnega štaba, katere ime ni bilo omenjeno. In čeprav je bil ta odnos sporazumen, pa je s tem kršil pravila, ki jih imajo pri Bostonu.

"Naše moštvo je danes suspendiralo trenerja Udoko za sezono 2022/23, ker je kršil pravila franšize. Odločitev o njegovi nadaljnji prihodnosti v našem klubu bo sprejeta kasneje. Suspenz je odrejen takoj," so sporočili iz Bostona.

Od leta 2011 je v zvezi z igralko Nio Long. Foto: Guliverimage

Na vse skupaj pa se je že odzval tudi Udoka, ki se je opravičil navijačem, igralcem, celotnemu klubu in družini. "Žal mi je, da sem ekipo pustil na cedilu in jo postavil v tako težek položaj. Sprejemam odločitev moštva. Zaradi spoštovanja do vseh vpletenih je to moj edini komentar o tej temi," je bil jasen Udoka. 45-letni strateg je sicer od leta 2010 v zvezi z igralko Nio Long, s katero imata tudi sina.

Udoka, ki je bil do lanske sezone večino časa pomočnik, je v svoji prvi sezoni kot glavni trener Boston popeljal do rekordnega niza 51-31, na zadnjih 32 tekmah je Boston izgubil le šestkrat. Na koncu so v finalu Celtics morali priznati premoč Golden State Warriors. Dogajanje je presenetilo ligo NBA in pretreslo ekipo, ki je bila to sezono med favoriti za boj za naslov prvaka.

Ekipo bo v novi sezoni vodil Joe Mazzulla, ki je od leta 2019 opravljal vlogo pomočnika trenerja pri Bostonu.

