Dragićev soigralec bo izpustil začetek sezone

Goran Dragić bo v novi sezoni lige NBA igral za ekipo Chicago Bulls. Bodo pa na prvih tekmah brez branilca Lonza Balla, ki je prestal artroskopijo na levem kolenu in ga čaka od štiri do šest tednov počitka.

Štiriindvajsetletni Lonzo Ball je nazadnje igral januarja, nato pa si je poškodoval meniskus in so takrat dolžino okrevanja ocenili na šest do osem tednov. Toda bolečina ni pojemala in je zato izpustil tudi zadnje mesece prejšnje sezone.

Nekdanji drugi izbor na naboru leta 2017 je v prejšnji sezoni beležil svoje najboljše strelske številke, med drugim je za tri točke metal 42,3-odstotno, pri čemer je v povprečju dosegal po 13 točk, 5,4 skoka in 5,1 podaje na tekmo. Veljal je tudi za enega boljših branilcev pri obrambnih nalogah z 1,8 ukradene žoge na tekmo.

Biki bodo sezono začeli 19. oktobra proti ekipi Miami Heat, Ball, ki vstopa v svoje drugo leto 80 milijonov evrov vredne štiriletne pogodbe, pa se bo po napovedih vrnil novembra.

Priprave klubov lige NBA na novo sezono se za večino začenjajo naslednji teden.