Prekrasna pridobitev! V Celju zaživeli novi igrišči Mavs in Dončić. #foto

Sodelovanje Celja in Dallas Mavericks

Predstavnica Dallas Mavericks Katie Edwards, celjski župan Boško Šrot in predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec.

Predstavnica Dallas Mavericks Katie Edwards, celjski župan Boško Šrot in predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Foto: Lili Pušnik / STA

Celjska občina je za celjskim dijaškim domom odprla košarkarsko igrišče v barvah severnoameriškega poklicnega moštva Dallas Mavericks in znanega slovenskega košarkarja Luke Dončića, ki so ga poimenovali Mavs. Drugo igrišče z imenom Dončić pa so odprli popoldne za bencinsko črpalko na Mariborski cesti v Celju.