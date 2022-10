Drugi krog lige ABA so odprli košarkarji Splita in Cedevite Olimpije, ki je na gostovanju zanesljivo prišla do druge zmage v novi sezoni tekmovanja. Ljubljančani so slavili s 95:77. Zgodba kroga pa je rekord lige - 47 točk košarkarja Mornarja. To je mladi Američan Daron Russell.