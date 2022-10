Ljubljanski strateg opozarja

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je danes (17.00) druga tekma lige ABA in hkrati prvo gostovanje v regionalni ligi. Ekipi se v tekmo podajata s povsem različnima popotnicama. Cedevita Olimpija je v prvem krogu na domačem terenu po odlični moštveni predstavi prepričljivo ugnala Borac (98:81), medtem ko je moral Split na gostovanju v Podgorici priznati premoč Budućnosti (59:94). Splitčani so povsem popustili v drugem polčasu, v prvem pa so držali stik s favorizirano črnogorsko ekipo, ki je bila v prvih dvajsetih minutah boljša s 46:41, nato pa je sledila splitska katastrofa. So pa zato Splitčani v prvem krogu hrvaškega prvenstva ugnali Cibono (84:71).

Edo Murić je bil na tekmi z Borcem s 17 točkami prvi strelec Cedevite Olimpije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V prid ljubljanske ekipe sicer priča tudi dejstvo, da je Split v regionalnem tekmovanju ni ugnal še nikoli v zgodovini. Kljub temu je pred Cedevito Olimpijo zahtevno delo, saj je gostovanje v Splitu lahko vedno zelo nevarno. "Naši tekmeci premorejo ekipo, ki ima glavo in rep, sestavljena pa je iz zelo dobrih posameznikov. Moštvo ima izkušene igralce in nekatere mlade, ki dajejo energijo. Videli smo, da so bili v Podgorici z Budućnostjo enakopravni 28 minut tekme. Za to tekmo smo se resno pripravili. V obrambi moramo igrati bolje kot na tekmi z Borcem. Nekatere stvari moramo izboljšati, zato pričakujemo boljšo tekmo od naše zadnje," pred tekmo opozarja strateg ljubljanske ekipe Jurica Golemac.

"Naša pričakovanja so visoka pred vsako tekmo," poudarja Jeremić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Obračun s Splitom bo hkrati tudi dober pokazatelj in priprava na obračuna, ki zatem čakata Cedevito Olimpijo, ko se bodo najprej za uvod v prvem krogu EuroCupa v Stožicah pomerili z Bursasporjem, nato pa jih v regionalnem tekmovanju čaka še srečanje s prvakom lige ABA Crveno zvezdo.

"Naša pričakovanja so visoka pred vsako tekmo. Sami sebi smo postavili cilj in v sezono vstopili z zmago, upam, da bomo v tem ritmu tudi nadaljevali. Ekipa Splita je ne glede na to, da je zadnjih nekaj sezon pri dnu lestvice regionalne lige, sestavljena iz izkušenih igralcev, ki znajo igrati v tem tekmovanju in so del tekmovanja že vrsto let. Mi moramo, tako kot na vsaki tekmi, dati vse od sebe, če želimo priti do zmage," je prepričan Marko Jeremić.

Ljubljanska ekipa sicer tudi na tej tekmi ne bo mogla računati na Zorana Dragića in Karla Matkovića, ki še okrevata po poškodbah, se je pa tako na superpokalu kot prvi tekmi lige ABA že pokazalo, da bo ljubljanska ekipa v novi sezoni lahko računala na dolgo klop. "Smo samozavestni, zavedamo se, da so favoriti, naša naloga pa je, da pokažemo svojo kakovsot," je pred današnjim drugim izpitom regionalnega tekmovanja dejal Golemac.

