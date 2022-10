Nekdanji član Dallasa se je brez velikega oklevanja še enkrat odločil za Ljubljano

Američan Yogi Ferrell bo tudi v tej sezoni eden izmed motorjev ekipe Cedevite Olimpije. To je dokazal že na prvi tekmi sezone, ko je na superpokalu s 27 točkami, šestimi asistencami, dvema pridobljenima žogama in enim skokom osvojil naslov najkoristnejšega igralca tekme. 29-letni Američan bo skupaj s soigralci v nedeljo odigral prvo tekmo lige ABA, ko bo v Stožicah zvečer gostoval Borac (21.00).

Poleg Alena Omića, Eda Murića in Zorana Dragića je tudi Ferrell eden izmed nosilcev igre, ki so tudi v tej sezoni ostali zvesti ljubljanskemu klubu. Čeprav je že v prejšnji sezoni z odličnimi predstavami opozoril nase, imel po koncu sezone na mizi številne ponudbe, pa se je na koncu odločil, da ostane v Ljubljani. Na njegovo odločitev sta pozitivno vplivala tudi športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović in glavni trener moštva Jurica Golemac, ki sta ga poleti tudi obiskala čez lužo in mu predstavila vizijo novega poglavja. Tudi zaradi tega se je Ferrell kaj kmalu odločil, da ostane v slovenskem glavnem mestu.

Na superpokalu je dosegel kar 27 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nisem imel težke odločitve. Lani sem se tu počutil res odlično, zato sem se dokaj hitro odločil, da bom ostal tukaj. Tu sem se hitro udomačil. Zdaj že dobro poznam klub, dvorano, ljudi in mesto, vesel sem tudi tega, da se je v klub poleg mene vrnilo še nekaj košarkarjev iz lanske sezone. Od lani imamo še nekaj neporavnanih računov, ko smo za točko izgubili v EuroCupu. Zdaj se moramo še boljše pripraviti na dolgo sezono," je pred prvo tekmo v regionalni ligi prepričan ameriški organizator igre.

Prenovljena ekipa z visokimi cilji

Ljubljančani so novo sezono začeli v drugačni zasedbi kakor lani. Veliko je novincev, a so se ti kaj hitro adaptirali na novo okolje. "Nekaj fantov sem poznal že preden so prišli v klub. Z Joshom (Adamsom, op. p.) sem igral v poletni ligi v Dallasu leta 2016. Poznam ga že nekaj let. Poznam tudi Amarja (Alibegovića, op. p.), ko je igral še v Italiji, saj smo se nekajkrat srečali. Fantom sem skušal pomagati, da bi se čimprej privadili na novo okolje in zaenkrat vse poteka odlično," je navdušen Ferrell, ki je v karieri dve leti igral za Dallas Mavericks.

Upa na pomoč navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cedevito Olimpijo v nedeljo čaka prva ovira v ligi ABA, kjer se je lani pot Ljubljančanov zaključila v polfinalu. Tudi letos je Ferrell prepričan, da lahko tako v ligi ABA kot EuroCupu posežejo visoko. "Mislim, da lahko letos dosežemo veliko. Lani nam je res malo zmanjkalo, zato smo letos še toliko bolj osredotočeni na naše cilje. Vemo, kaj moramo narediti, da bomo tam, kjer si želimo biti. Zdaj bo potrebno le še vse to prenesti na igrišče in igrati tako kot znamo. Upam, da bomo imeli pri tem tudi veliko podporo navijačev. Ko smo lani začeli zmagovati, se je dvorana začela lepo polniti. To vse naredi košarko še veliko boljšo in zanimivo," je navijače v Stožice povabil Američan.

Pripravljalno obdobje je Cedevita Olimpija sklenila s tremi zaporednimi zmagami na pripravljalnih tekmah, Zmaji pa so jo v letošnjem poletju odigrali pet. Pretekli petek so Ljubljančani v Škofji Loki z zmago z rezultatom 112:85 proti domžalskim Helios Suns osvojili svoj tretji zaporedni naslov prvaka Superpokala Slovenije.

