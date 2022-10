Cedevita Olimpija za uvod do prepričljive zmage

Liga ABA, 1. krog Nedelja, 2. oktober:

Cedevita Olimpija : Borac 98:81

Murić 18, Ferrell (8 as.) in Omić (8 sk.) 17, Alibegović 16, Jeremić 8; Radonjić 26, Tomašević 10

Cedevita Olimpija : Borac, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli novo sezono lige Aba. Pred približno tisoč gledalci so v Stožicah premagali Borac iz Čačka z 98:81.

Ljubljančani so odločilno razliko za zmago naredili v drugi četrtini, ko so se prvič povzpeli na dvomestno prednost (42:31), uvodni dve točki v regionalnem tekmovanju pa so potrdili v tretjem delu, ko so razliko povišali na 20 točk (66:46), tekmo pa so nato brez večjih težav pripeljali v svojo korist.

Kar šest košarkarjev ljubljanske ekipe je doseglo dvomestno število točk. Kapetan Edo Murić je zbral 18 točk (14 v prvem polčasu, trojke 4:7), po 17 sta jih dosegla Yogi Ferrell (8 podaj, trojke 4:7) in Alen Omić (8 skokov, met 8:10), 16 jih je prispeval Amar Alibegović (met iz igre 7:11), dvanajst pa Aaron Harrison (trojke 3:4). Joshua Adams se je izkazal z desetimi skoki.

Edo Murić je bil z 18 točkami prvi strelec. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu 7. oktobra gostovala v Splitu, za tem pa jo 12. oktobra čaka še štart v EuroCupu, kjer se bo za uvod pomerila z Burso.

V ligi ABA naslov sicer naslov brani Crvena zvezda, ki je vseh svojih šest naslovov osvojila v zadnjih osmih letih, ob tem, da 2020 tekmovanje ni bilo končano zaradi pandemije koronavirusa. 2018 se je vmes vrnila le Budućnost, ki je en od šestih klubov z naslovom prvaka lige. Prav tako šest naslovov ima Partizan, vse je osvojil med 2007 in 2013, dvakrat je bil prvak zdajšnji FMP, po enkrat pa še Cibona, Maccabi Tel Aviv, Vršac, Zadar in v premierni sezoni 2001/02 Union Olimpija.

Cedevita Olimpija je v tej sezoni v elitni ligi edini slovenski predstavnik. Krka, Helios Suns in Gorenjska gradbena družba bodo tekmovali v drugi ligi ABA.