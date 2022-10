"Zelo sem srečen, da je prišel v Olimpijo," je po prvi evropski tekmi Amarja Alibegovića v dresu Cedevite Olimpije z nasmeškom povedal njegov oče in legenda slovenske reprezentance Teoman Alibegović. Po tekmi sta si izmenjala nekaj besed, Amar je že pred začetkom sezone dejal, da je oče njegov največji kritik. Kaj mu je dejal? "To je zasebno, to je zasebno," je v smehu odgovoril 27-letnik.

Amar Alibegović je dal na prvi evropski tekmi za Cedevito Olimpijo 11 točk, vse v drugem polčasu. Ljubljančani so izgubili za osem točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Evropska tekma z Bursasporjem, na kateri so izgubili za osem točk, je bila za košarkarje Cedevite Olimpije najboljša učna ura, saj proti tako dobri ekipi to sezono še niso igrali, je poudaril Amar Alibegović, ki je dal 11 točk in imel tri skoke. "Veliko se moramo še naučiti. A imamo veliko talenta, odlično ekipo. Delamo nekatere napake, ker se moramo še bolje spoznati. Najbolj nam manjka ta kemija. Usedli se bomo, pogledali posnetek tekme, da bomo lahko boljši na naslednji tekmi." V Oregonu v ZDA rojeni Amar je pokazal največ želje med vsemi, nenazadnje je bil na tribuni njegov največji kritik, oče Teoman Alibegović. "Pa res sem, res sem. Mislim, da ima še veliko rezerve, ki jo mora izkoristiti. Mislim, da mora postati boljši igralec," je bil po sredini tekmi prvega kroga EuroCupa iskren drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance. Odraščal je na Jesenicah, nato ga je košarkarska kariera vodila po svetu, od ZDA do Italije.

Foto: Grega Valančič/Sportida Sedemindvajsetletni Amar, ki ima ob ameriškem in italijanskem potnem listu tudi bosanskega, se je odločil, da bo igral za reprezentanco Bosne in Hercegovine, domovine svojih starih staršev. A ker je naturalizirani bosanski reprezentant, na preteklem EuroBasketu ni dobil priložnosti za nastop. Ker imajo manko branilcev, so naturalizirali Američana Johna Robersona. Teoman si je sicer želel, da bi srednji od njegovih treh sinov izbral Slovenijo. Je pa zdaj po njegovem nasvetu izbral vsaj Cedevito Olimpijo. Teoman ni nikoli zaigral za Olimpijino člansko ekipo, bil pa je nekajkrat blizu podpisa pogodbe. "Zelo sem srečen, da je prišel v Olimpijo. Mislim, da je Olimpija za njegov razvoj pravi klub. Mora pa prevzeti svojo odgovornost. Če hoče biti eden od vodij ekipe, se bo moral še bolj boriti. Tako kot tudi vsi drugi."

Amarja Alibegovića lahko bolje spoznate v prispevku Planet TV izpred začetka sezone:

Teomana bomo zdaj lahko večkrat videli na stožiških tribunah. Ne sicer na vsaki tekmi, saj košarko igrata tudi druga dva njegova sinova, 30-letni Mirza in 23-letni Denis igrata v drugi italijanski ligi. "Veste, jaz imam tri sinove. On je eden od treh. Prihodnji teden moram v Cremono, potem v Chieti. Malo smo naokrog. Želim, da vedo, da je družina vedno za njimi. Tako da bomo prišli kar pogosto, ker igra dvakrat na teden, druga dva pa igrata enkrat na teden. Bomo videli, a v Ljubljani bomo zdaj pogosteje."

"Potencial ekipe je dober"

Foto: Grega Valančič/Sportida Prihodnja tekma v Stožicah bo že v nedeljo, še težja, v ligi ABA proti Crveni zvezdi. Če želijo začeti premagovati tudi dobre ekipe, bodo morali igrati bolj agresivno, pravi danes 55-letni Teoman Alibegović. A se bodo morali naučiti stepsti, kot se reče v košarkarskem žargonu. "Potencial ekipe je dober. Mislim, da je ekipa dobra. Bolj bi morala krožiti žoga. Malo so bili v krču. Prva tekma je bila. Turki niso imeli kaj izgubiti. Igrali so na vse ali nič. Vse mete so zadeli, imeli so zelo visok odstotek meta z razdalje. Naši niso toliko zadevali. V prvem polčasu so bili zelo statični. Ko so v drugem polčasu dvignili raven, jih je bilo veliko bolje gledati. To je košarka: treba je igrati 40 minut." Tako verjame, da je pred Cedevito Olimpijo dobra sezona: "Vse je v redu. Tekem je še veliko. Sezona je še dolga. Dolga sezona."